La Asamblea reclama con los votos del PP que el Gobierno actualice las entregas a cuenta

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha reclamado este jueves, con los votos en solitario del PP, que el Gobierno de la nación actualice de manera urgente las entregas a cuenta ya que aseguran que, de no hacerse, la región recibirá 375 millones de euros menos al mes "de lo comunicado para 2026".

Ha sido en el debate de la Proposición No de Ley (PNL) que exige al Gobierno de la nación la aprobación de la norma que actualizada las entregas a cuenta, lo que les corresponde recibir de acuerdo al actual Sistema de Financiación Autonómica.

También, pedía la regularización de las entregas a cuenta recibidas durante 2026 en los meses transcurridos hasta la aprobación de la nueva norma, con el abono de los intereses de demora correspondientes.

Para defenderla, el diputado del PP Francisco Alonso Bernal ha subrayado que lo que se pide es que el Gobierno de la nación "cumpla la ley", a la vez que ha afirmado que un Gobierno "responsable" presentaría cada año unos presupuestos que permitiese conocer "los ingresos tributarios previstos y por lo tanto la parte de impuestos de los ciudadanos que corresponde recibir a Madrid".

"En España llevamos tres años sin presupuestos, tres años con incertidumbres que dificultan la labor de las comunidades autónomas y ponen en riesgo sus servicios públicos", ha denunciado, a la vez que ha cargado contra un Gobierno de la nación al que "no le cuadran las cuentas". A ello, ha añadido que no tener presupuestos les sirve como excusa para "chantajear y manipular" a las comunidades autónomas.

Por parte de Vox, la diputada Ana Cuartero ha asegurado que aunque están a favor de defender una financiación "razonable" de los servicios básicos transferidos a las comunidades autónomas y de exigir al Gobierno que cumpla con sus "obligaciones", pero le ha exigido al PP "la prudencia que todo buen gobernante debe practicar".

Así, ha afirmado que el Gobierno regional "se empeña en ir al límite" y ha avisado que con esta situación la sanidad y la educación "corren el peligro de quebrar". "Un Gobierno prudente es siempre austero y a ustedes les gustan demasiado los fuegos artificiales", ha criticado, a la vez que ha pedido que presupuesten "sin déficit", reduzcan la deuda, eliminen "gasto superfluo" y apliquen "la prioridad nacional".

PSOE Y MM REPROCHAN EL 'NO' DE PP A LOS REALES DECRETOS

El diputado del PSOE Daniel Rubio ha tachado de "mentira" que busca "una confrontación y engañar" la PNL del PP, ya que los 'populares' "bloquean primero en el Congreso la posibilidad de la convalidación" de los reales decretos ley y luego "se quejan porque no se puede aplicar a la Comunidad de Madrid".

"Ustedes son parte del problema y no de la solución y ustedes no están haciendo oposición. Están haciendo sabotaje a los españoles", ha lanzado el socialista, quien ha insistido en que "saben perfectamente que sin convalidaciones no hay actualización, sin actualización no hay incremento mensual y aún así votan en contra".

Por su parte, la parlamentaria de Más Madrid Paz Serra ha tachado al PP de "partido de la pataleta" y le ha reprochado sus votos en contra a convalidaciones de los reales decretos. "Han votado en contra de que Madrid tenga más recursos y luego vienen aquí a llorar", ha reprochado.

Serra ha recalcado que las entregas a cuenta "no son un favor o un premio" sino un "anticipo que hace el Estado hace a las comunidades autónomas dentro del funcionamiento ordinario" de la financiación autonómica, al tiempo que ha negado que España "roba o hace rehén" a la Comunidad de Madrid.