La Asamblea recuerda este jueves a los fallecidos de calle Hileras en un Pleno marcado por las flotillas y el aborto

Archivo - Sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Gobierno regional comparecerá para dar cuenta de sus políticas de vivienda y de las listas de espera sanitarias

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid recordará este jueves a los cuatro fallecidos en el derrumbe parcial de un edificio en el número 4 de la calle Hileras con un minuto de silencio que dará comienzo a un Pleno marcado por las flotillas humanitarias interceptadas por Israel rumbo a Gaza y el registro de objetores de conciencia del aborto.

De esta manera la Cámara de Vallecas se sumará al pésame transmitido por todos los partidos ante la tragedia ocurrida este martes alrededor de las 15 horas en el centro de la capital.

Tras el derrumbe se contabilizaron cuatro heridos y cuatro desaparecidos, pero a lo largo de la noche y de la madrugada los servicios de emergencias irían localizando sus cadáveres entre los escombros.

Un juzgado ya ha abierto diligencias para investigar este desplome, que desde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han atribuido al colapso del forjado de la terraza de la secta planta, que arrasó con el resto de la estructura hasta el sótano.

FLOTILLAS RUMBO A GAZA Y JIMENA GONZÁLEZ

Por otra parte, este jueves de nuevo el escaño de la diputada Jimena González volverá a estar vacío, ya que ella era una de las tripulantes de la segunda flotilla. Ya el pasado Pleno se vivieron momentos complicados cuando Más Madrid se negó a retirar una bandera palestina del escaño de González y el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ordenó a los servicios de la Cámara que la retiraran. Además, la flotilla protagonizó fuertes choques entre PP y Más Madrid.

La formación regionalista ha reclamado la liberación de la parlamentaria en manos de Israel y apeló por carta a Ossorio y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que pusieran en marcha los mecanismos diplomáticos a su alcance para que sucediera.

El Ejecutivo regional respondía criticando la "performance" de Más Madrid con la flotilla, afirmaba que la misma no tenía intención de "ayudar absolutamente a nadie" y aseguraba que enrolarse fue decisión personal de González. El presidente de la Cámara, por su parte, le ha indicado que no tiene competencias para actuar porque los hechos no se han producido en la región.

EL SÍNDROME POST-ABORTO

El tercer tema que ha marcado la actualidad esta última semana ha vuelto a ser el aborto. Después de la iniciativa aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid para informar del 'síndrome post-aborto' el Gobierno central proponía introducirlo como "derecho" en la Constitución Española.

Asimismo, pocos días después requería a varias CCAA, incluida Madrid, que enviara el registro de objetores de conciencia de la interrupción voluntaria del embarazo. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, defendía que no "se señale" a ningún sanitario por practicas o no un aborto y deslizaba que "no parece propio de una democracia".

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha advertido en reiteradas ocasiones que hay que "cumplir la ley" y enviar el registro y destacaba este miércoles que su ministerio pondrá en marcha las herramientas que estén "en su mano" si se niega el Ejecutivo de Ayuso a remitirlo.

SESIÓN DE CONTROL

Precisamente por el aborto preguntará Más Madrid a Ayuso en la sesión de control, mientras que Vox se interesará por los menores extranjeros no acompañados, PSOE por las listas de espera sanitarias y PP por la Real Casa de Correos.

En las preguntas dirigidas a los consejeros se tratarán temas como el transporte público, la contabilidad regional, las plazas en universidades públicas, el aborto o el apoyo a jóvenes artistas y creadores emergentes.

A ello le seguirá una Interpelación registrada por el Grupo Parlamentario Socialista que se interesará por la política general del Consejo de Gobierno en materia de Transparencia y Buen Gobierno.

VIVIENDA Y SANIDAD, EN LAS COMPARECENCIAS

Tras ello será el turno de las dos comparecencias. La primera de ellas, pedida por Vox, versará sobre las políticas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.

En este caso no dará cuenta de las medidas del Ejecutivo regional el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, --que sigue de baja tras operar de un cáncer-- sino que lo hará el titular de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Durante las intervenciones de los grupos parlamentarios, previsiblemente, se apreciará el choque de modelos. García Martín, como portavoz del Ejecutivo regional, en el último mes ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno central debería derogar la Ley Estatal de Vivienda al entender que perjudica al mercado, mientras que por parte de la izquierda han insistido en que se permita a ayuntamientos gobernados por sus siglas --como Getafe o Alcorcón-- a aplicar las zonas tensionadas para topar los alquileres.

La segunda la protagonizará la consejera de Sanidad, Fátima Matute, a petición del PSOE y versará sobre el tiempo de espera de los madrileños para una cita en Atención Especializada en la región.

Precisamente este lunes tras la Junta de Portavoces, Más Madrid y PSOE negaron que haya "libre elección" sanitaria en la región a raíz de las listas de espera, mientras que PP defendió que es "la mejor" Sanidad de España y que "cuida y protege" a las personas a lo largo de su vida.

MEDIO AMBIENTE Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL, EN LAS PNL

Al el final del Pleno se debatirán dos Proposiciones No de Ley de Más Madrid. Con la primera buscarán que la Asamblea pida al Gobierno regional que adapte su normativa para permitir la instalación de circuitos de reutilización de aguas grises procedentes de duchas y lavabos para la recarga de cisternas de inodoros y urinarios en viviendas y edificios.

Por otra parte, tratarán de hacer lo propio para que se elabore y active un Plan de Reequilibrio Territorial con Perspectiva de Cuidados, con dotación presupuestaria específica, que priorice la inversión en educación pública, sanidad y transporte sostenible en los municipios de la corona metropolitana sur y sureste y en las zonas afectadas por la recepción de población expulsada de Madrid capital.