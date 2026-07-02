La Asamblea traslada su apoyo a Venezuela tras los terremotos y recuerda a los familiares de uno de los diputados

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha trasladado su apoyo este jueves a Venezuela tras el doble sismo registrado la pasada semana que se ha saldado con más de un millar de muertos y ya incidido en los familiares del diputado socialista Juanjo Marcano.

"Antes de que la lea el secretario primero, me gustaría recordar los nombres de Víctor Rafael Marcano Da Silva y Anieska Katerin Sánchez. Hermano y cuñada de nuestro compañero Juanjo Marcano", ha trasladado el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, visiblemente afectado. A estas palabras le ha seguido un aplauso del conjunto del hemiciclo.

En la declaración institucional por un lado se trasladan las condolencias a las familias de las víctimas en nombre del pueblo madrileño al que representa la Cámara.

"Madrid comparte el sufrimiento de Venezuela como si fuera propio. Nos unen la historia común, el idioma, la cultura y una relación fraterna que perdura a lo largo del tiempo", sostiene la declaración institucional, que ha logrado luz verde de todos los grupos según el 'popular'.

Muestra, asimismo, el compromiso de que el país latinoamericano puede contar "siempre con la Comunidad de Madrid" e insta a todas las administraciones públicas a poner a disposición del pueblo venezolano todo el apoyo tanto para aquellos que están sufriendo "directamente las consecuencias" allí como a los residentes en España.