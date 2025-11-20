Asamblea vive el jueves un Pleno con los Presupuestos, la Sanidad o la universidades en el orden del día

Archivo - Vista general de la Asamblea de Madrid, durante una sesión plenaria. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid vive este jueves un Pleno con los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026, la Sanidad y la Educación en el orden del día.

Será un Pleno más corto de lo habitual, ya que solo constan las preguntas de control al Gobierno así como Proposiciones No de Ley (PNL), iniciativas no vinculantes. Arrancará con un minuto de silencio por la mujer asesinada el fin de semana a manos, presuntamente, de su marido en el municipio de Alpedrete en un crimen de violencia machista.

Serán temas clásicos de la Cámara de Vallecas los que coparán la sesión de control a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que seguirá al recuerdo a la fallecida. En la misma la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, preguntará sobre cuáles son las prioridades del Ejecutivo regional para este año 2025 en materia de Sanidad. Desde el PSOE se requerirá información sobre su política en materia de universidades.

En el caso de Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, pedirá información sobre los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, mientras que su homólogo del PP, Carlos Díaz-Pache, hará lo propio con el impacto sobre la sanidad pública madrileña de la reducción presupuestaria del Ministerio de Sanidad.

PREGUNTAS A LOS CONSEJEROS

En las destinadas a los consejeros se preguntará sobre Memoria Democrática, pulseras antimaltrato, la Tarjeta Sanitaria Virtual, la tasa de abandono escolar, los programas de cribados de cáncer de pulmón y colon, o la emancipación de los jóvenes.

Por último, en el bloque de las PNL, Vox buscará el consenso de la Cámara para pedir a la Comunidad que reclame al Gobierno central que se revoque la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios españoles, mientras que a la Comunidad de Madrid le reclamaría manifestar "su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo".

Por su parte, Más Madrid hará lo propio para reclamar al Ejecutivo autonómico que elabore un Plan Regional para la promoción de la Educación Afectivo-Sexual con perspectiva de género y también para elaborar un diagnóstico de hábitos de consumo de los madrileños y llevar a cabo una campaña de comunicación institucional, que incida al menos sobre los siguientes aspectos vinculados al sobreconsumo inducido por malas prácticas empresariales.

El PSOE, por último, tratará de armar una mayoría absoluta para pedir al Ejecutivo autonómico trabajar junto al Gobierno de España en un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y en sus competencias reforzar y ampliar sus acciones en materia de acción climática, dotándose de los recursos normativos y económicos necesarios para afrontar con eficacia la lucha contra el cambio climático. También presentan otra PNL para impulsar medidas encaminadas a luchar contra la violencia de género que tiene lugar en el entorno digital.