El asesino de Isaac López pide perdón a su familia: "Sólo quería hacer música y hacerme famoso"

La geolocalización de los patinetes y las grabaciones de seguridad ayudaron a resolver el crimen meses después

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Bárcena, el joven de 20 años que asesinó a Isaac López en julio de 2021 en un túnel del barrio madrileño de Pacífico, ha mostrado en el juicio su arrepentimiento y ha pedido perdón a la familia del chico, ya que en la fase de instrucción quiso hacerlo ante la madre del fallecido pero la Fiscalía se lo denegó.

"Nunca quise matarle. Tuve que defenderme. Me intimidó y sacó un cuchillo. Me puse fuera de sí después de que me dijera me cago en tus muertos. Estaba afectado por la muerte de mi abuela", ha relatado a preguntas de su abogado, el letrado Álvaro Rojo.

El chico, que ha declarado a escasos metros de su madre y otros familiares, ha lamentado que él solo quería hacer música y hacerse famoso. Ahora, estudia la ESO en prisión para ser psicólogo como su padre y ayudar a otras personas. "Haré lo que pueda para reparar el daño", ha dicho.

El encausado se ha negado a contestar al interrogatorio de la fiscal y del abogado Juan Manuel Medina, que representa a la familia de fallecido. "¿Compró usted un machete en una tienda y se dejó el DNI?, ¿Pertenecía usted al coro de Embajadores de la banda Dominican Don't Play?", eran algunas de las preguntas que se iban a formular.

Las acusaciones --fiscal, Medina y CERMI-- solicitan que se le condene a prisión permanente revisable, pena que prevé la ley en casos de que el acusado pertenezca a una organización criminal o en casos en los que la víctima sea considerada de especial vulnerabilidad.

Isaac tenía reconocida una minusvalía de un 47% por padecer Asperger y David formaría parte de un coro de los DDP --que se organiza por territorios--, según tiene acreditado la Policía. Frente a ello, la defensa califica el crimen de homicidio y pide que se aprecien las atenuantes de confesión tardía, reparación del daño, adicción a las sustancias y arrebato.

El asesinato de Isaac López Triano se produjo sobre las 20.55 horas del 14 de julio cuando David, junto a tres menores ya condenados, se cruzaron con el chaval, a quien buscaban por tener la falsa creencia de que formaba parte de los trinitarios.

Los agresores, de los DDP, persiguieron al joven por la calle de Méndez Álvaro y el chico trató de zafarse saltando una valla pero cayó al suelo boca abajo. En ese momento, recibió cuatro navajazos en órganos vitales y murió en el acto.

Los investigadores resolvieron el crimen meses después gracias a los datos que aportaron los patinetes que alquilaron esa tarde los autores, las grabaciones de las cámaras de seguridad y la información que dio el posicionamiento del teléfono de David Bárcena.

La Policía sostiene que David había sido identificado por muchas agresiones e incidentes vinculadas con bandas juveniles. Además, aparecía en vídeos colgados en redes sociales posteriores a los hechos en los que se hacía alusión al asesinato. En el registro de su domicilio, se incautó un machete de grandes dimensiones y una navaja.

"RAPEABA MEJOR QUE OTROS"

Según la declaración del acusado, David no conocía a su víctima en persona pero sí de vídeos de lo que se conoce como 'batallas de gallo' (duelos cara a cara de rimas). Por eso nunca se le pasó por la cabeza que sufriera algún tipo de trastorno del espectro autista ya que "rapeaba mejor que muchos otros".

El día del suceso, iba con amigos en patinete por la zona de Embajadores y vieron a Isaac, quien le habría intimidado, gritado y retado con gestos. Al parecer, el fallecido le increpó y le dijo: "me cago en tus muertos".

"Estaba afectado por la muerte de mi abuela y me puse fuera de sí. Le alcancé y me sacó un cuchillo y le saque una navaja. Saltó una valla y fui detrás suyo. Los dos nos caímos. En el suelo, me intentó dar con un cuchillo y yo no sé donde le di con una navaja. Nos fuimos y al día siguiente vi lo que pasó en la televisión", ha narrado.

Según su relato, solía llevar una navaja por protección al haber sido objeto de atacas en Villaverde. "Yo solo quería hacer música y algún día ser famoso. Pido perdón a su familia y a la mía que ha sufrido mucho. Quise hablar con su madre pero me lo denegó el fiscal", ha contado.

David pasa actualmente los días en la cárcel estudiando Educación Secundaria Obligatoria (ESO) porque aspira a ser psicólogo como su padre y ayudar a gente. Reconoce que el consumo de cannabis le destrozó la vida y por eso se encuentra actualmente en un tratamiento de rehabilitación.

RECORRIDO GRABADO POR LAS CÁMARAS

El crimen se produjo el 14 de julio de 2021. En agosto, los agentes de la Policía encontraron dos navajas. En una de ellas, de color negro y exhibida al tribunal, había sangre que coincidía con el ADN de la víctima. David es detenido el 15 de noviembre y confiesa ser el autor material de las puñaladas mortales.

Los asesinos de Isaac colgaron vídeos por redes sociales en los momentos anteriores y posteriores al crimen. Las imágenes ayudaron a los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional a conocer la trayectoria de la persecución, así como de la huída.

También fue de gran ayuda la geolocalización de los patinetes que usaron los asesinos y las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad de la zona. Con la ayuda de un mapa proyectado en la sala, un agente ha expuesto el recorrido de los agresores.

Los datos aportados por los patinetes cercaron a los responsables del asesinato gracias a las tarjetas bancarias vinculadas a los registros de usuarios. En una de ellas constaba que el titular era David Bárcena y se llega a un número de teléfono.