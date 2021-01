Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública alerta de la situación "crítica" de los hospitales en Madrid

Un enfermo en una cama de la UCI del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, Madrid (España), a 20 de enero de 2021. El hospital, inaugurado el pasado 1 de diciembre, ha superado ya los 801 pacientes de COVID-19 y los ingresados en la Unidad de Cuidados In

Un enfermo en una cama de la UCI del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, Madrid (España), a 20 de enero de 2021. El hospital, inaugurado el pasado 1 de diciembre, ha superado ya los 801 pacientes de COVID-19 y los ingresados en la Unidad de Cuidados In - Eduardo Parra - Europa Press

"Hay un evidente descontrol del funcionamiento del sistema sanitario y de las medidas necesarias ante la pandemia", censura la ADSPM

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Madrid se encuentran en una situación "crítica" con cerca de 5.000 pacientes ingresados por Covid 19 y 600 en UCI, y con un aumento continuado de los ingresos por esta enfermedad según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press Televisión su presidente, Marciano Sánchez Bayle, quien ha señalado que lo que estamos viviendo ahora "es la secuela de la falta de control que hubo durante el periodo navideño".

"Hay un evidente descontrol del funcionamiento del sistema sanitario y de las medidas necesarias ante la pandemia, por lo que todo indica que se van a seguir incrementando los ingresos", ha indicado el presidente.

En este sentido, desde la asociación consideran que esta situación es el resultado de una política "equivocada" por parte de la Comunidad de Madrid empeñada en aplicar medidas con fines "puramente propagandísticos".

"No se hizo ningún esfuerzo por reforzar el sistema sanitario después de la primera ola, no ha habido aumentos de plantilla en la atención primaria, no se incrementó el número de camas hospitalarias y se ha abierto un hospital, que es un hangar donde han puesto unas camas, sin las condiciones mínimas para un buen funcionamiento", ha señalado Sánchez Bayle.

Por último, añade que el empeño en salvar la economía ha sido un fracaso que pagamos en vidas humanas, en sufrimiento de los pacientes, y en saturación del sistema sanitario, y que además ni siquiera ha salvado la economía porque sin salud no hay economía que funcione.

