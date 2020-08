Asociación El Defensor del Paciente denuncia que rastreadores llamen "21 días después" a contactos de positivos

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue por qué hay rastreadores de la Comunidad de Madrid que llaman a contactos de contagiados "21 días después" de recibir el resultado positivo de las pruebas de coronavirus o que tarden "hasta 9 días" en darles dichos resultados después de hacerles la prueba PCR.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, se ha quejado que el Ejecutivo regional "está actuando sin orden ni concierto" y que "falta de personal, faltan de medios y falta vigilancia para evitar tantos contagios". "En lugar de esto, se gastan el dinero en ordenadores para los colegios, en cámaras, etcétera. Lo primero, señora Fiscal, es la salud y la prevención. Esperamos que nuestra petición no termine en un archivo nos estamos jugando mucho todos", reza el escrito enviado.

La entidad se hace eco del caso de Ángel, que cuenta que ayer le llamaron preguntando sobre el contacto que tuvo con un positivo confirmado el 5 de agosto, su padre, quien fue ingresado el día 4 en el Hospital Gómez Ulla por atragantamiento. Al quedarse en observación se le hizo un PCR.

"El hospital nos dijo nos pusiéramos en contacto con nuestro ambulatorio, cosa que así hice. Se me hizo un PCR ese mismo día 5 y se me dio el resultado el 7 de agosto, pero pedí a mi doctora que como yo le había hecho el boca a boca tres veces a mi padre para traérmelo a la vida, me hiciera una segunda PCR. Así me la hicieron el 12 de agosto y cuyo resultado me fue dado el día 14, día que dieron el alta a mi padre en el Gómez Ulla.

Por ello, Ángel no entiende que le llame ayer una rastreadora, 21 días después de que su padre recibiera la comunicación de positivo por coronavirus. "Si a todos se los rastrea así ahora entiendo que Madrid esté tal como está ya, y a mi hermano que vive con mi padre aún a las 22 horas del día de ayer no le había llamado ningún rastreador. Es inexplicable la inoperancia de la Comunidad de Madrid", concluye en su carta.