Asociación iraní alza un "no a la guerra" y dedica premio del Ayuntamiento a las mujeres que desafían prohibiciones - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Fariba Ehsan, ha dedicado la Mención de Honor del Premio Clara Campoamor, entregado por el Ayuntamiento de Madrid, a las "valientes mujeres" de su país "que se quitan el velo como acto de libertad, las que escriben, las que enseñan, las que defienden, las que cuidan y protestan, las que bailan y cantan desafiando las prohibiciones", para acabar con un rotundo "no a las guerras".

Lo ha hecho desde CentroCentro alzando la voz con el lema 'Mujer, vida y libertad', nacido desde "la resistencia y la memoria". Su mensaje ha sido para las mujeres iraníes, "símbolo de resistencia y de la lucha", para decirles que "no están solas". Al Ayuntamiento le ha pedido que sigan prestándoles "apoyo y solidaridad hasta la victoria".

"¡Viva el Día Internacional de Mujer! ¡No a las guerras! ¡Mujer, vida, libertad!", han sido los lemas con los que ha terminado una intervención, con los asistentes al acto institucional del Ayuntamiento por el 8M en pie.

Entregado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como antesala al Día Internacional de las Mujeres, con los Premios Clara Campoamor el Consistorio reconoce a mujeres y entidades con una trayectoria continuada de compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres. En su XXI edición, esta distinción la ha recibido la escritora y periodista Julia Navarro y la mención honorífica ha recaído en la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.

La Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España fue fundada en Madrid en 2009 como organización no gubernamental desde donde condenar la violación de los derechos humanos en Irán y denunciar cómo el régimen iraní.

Fariba Ehsan ha tomado la palabra para agradecer el reconocimiento del Ayuntamiento en tiempos "donde la información falsa, los bulos, la indiferencia y la falta de empatía compiten con la verdad, la justicia y la solidaridad".

"LAS MUJERES HAN CREADO CULTURA, CONCIENCIA Y RESISTENCIA"

Sus primeras palabras han sido para poner el foco en la situación en su país, "uno de los momentos más dramáticos y difíciles de su historia después de más de cuatro décadas de una salvaje represión porque el régimen teocrático sigue queriendo mantenerse en el poder a toda costa".

"Las mujeres iraníes han estado creando cultura, conciencia crítica y resistencia. No han abandonado el espacio público ni la lucha por sus derechos y dignidad, incluso bajo las amenazas de cárcel y de las formas más crueles de represión y de muerte. Hoy, más que nunca, la lucha de las mujeres se alza en base a un movimiento que conocemos como 'Mujer, Vida, Libertad', palabras que reflejan un grito que recorre el mapa de todo el país, el grito de un pueblo que no nació del miedo sino de la lucha, de la memoria colectiva, de la solidaridad, de la resistencia", ha explicado

El movimiento 'Mujer, Vida y Libertad' nació a partir de la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, detenida por no llevar el hijab colocado de forma apropiada según la Policía de la Moral. Produjo en Irán un gran movimiento de protestas, al que la Policía respondió con detenciones, torturas, muertes y ejecuciones en público.

También ha recordado la presidenta de la asociación que tras la Revolución de 1979, "el régimen totalitario y religioso aplicó unas leyes islámicas discriminatorias contra diferentes grupos sociales, incluyendo discriminaciones de género, étnicas y religiosas". Incluso marcó una ley en torno a la vestimenta de la mujer "anunciada justo un día antes del 8 de marzo, Día de la Mujer", por la que las iraníes deberían presentarse al trabajo o en la calle con el hijab islámico.

"La respuesta de las mujeres fue contundente. El mismo 8 de marzo ellas organizaron un gran protesta contra estas medidas discriminatorias del régimen y no solo se negaron a llevar el velo obligatorio sino que también exigieron igualdad de derecho", ha remarcado. El impacto de estas protestas fue tan significativo que el régimen tuvo que dar marcha atrás, "aunque un año después volvió a imponer sus reglas usando fuerzas".

PREOCUPACIÓN POR LA NOBEL DE LA PAZ

Fariba Ehsan no ha obviado que bajo las condiciones de guerra que atraviesa el país, "la lucha de las mujeres es aún más difícil". "Mientras las bombas de unos y la ansiedad de poder de otros apuntan en las calles a las corazones de las mujeres, personas inocentes en las cárceles de Irán se arrastran, con desapariciones de los sueños de miles de hombres y mujeres por el simple delito de mantener un pensamiento libre corriendo el peligro de ser ejecutados o dejándoles morir lentamente", ha descrito.

Ehsan ha puesto el foco en la preocupación que siente por la situación de la Premio Nobel de la Paz 2023, la activista Narges Mohammadi, "encarcelada, muy enferma y de la que no se tiene noticias". Otras activistas en el punto de mira son Pakshan Azizi, Sharife Mohammadi, Vershia Muradi, Fatemeh Sepehri, entre muchas otras.