Una asociación provida de Alcalá anuncia medidas legales por la "vandalización" de su carroza tras la Cabalgata de Reyes

Imagen del estado en el que quedó la carroza con la que la asociación participó en la Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares - PROVIDA ALCALÁ

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Provida de Alcalá de Henares ha anunciado que iniciará medidas legales por la "vandalización" de su carroza tras la Cabalgata de los Reyes Magos que recorrió la ciudad complutense, unos hechos que, según ha denunciado, se produjeron una vez finalizado el desfile.

En un comunicado, la presidenta de la asociación, Amelia Díaz, ha explicado que esta decisión se adopta por las familias "que han dedicado su tiempo y esfuerzo durante semanas y de manera altruista" para preparar, junto con los voluntarios, una carroza "pensada exclusivamente para los niños".

"No queremos que los niños que participaron con tanta ilusión se queden defraudados o con miedo de cara al próximo año. La Cabalgata debe ser un espacio seguro, de alegría y convivencia, no de intimidación. Nunca hemos acudido a esta celebración a confrontar ni a imponer nada, solo a participar desde el respeto", ha expuesto la presidenta de la asociación.

En este sentido, ha señalado que la entidad busca con su denuncia evitar que las acciones "de quienes siembran odio y señalamiento queden impunes o socialmente justificadas". Dice Díaz que la vandalización ha producido un "intenso dolor" y que este tipo de delitos de odio, "que identifican y exponen a colectivos concretos en un evento infantil", generan un "clima de hostilidad que acaba teniendo consecuencias reales".

Desde Provida Alcalá inciden en que su participación en la Cabalgata se ha realizado de forma "plenamente legal", cumpliendo las bases del concurso municipal y con el único objetivo de "sumarse a una celebración plural y compartida" por toda la ciudad. "La diversidad y la convivencia no se construyen con delitos de odio, sino desde el respeto, especialmente cuando hablamos de eventos pensados para la infancia", ha concluido Amelia Díaz.

MÁS MADRID RECHAZÓ INCLUIR ASOCIACIONES CON "SESGO ANTIABORTISTA"

Más Madrid Alcalá manifestó su "profundo rechazo" ante la decisión del Gobierno municipal de PP y Vox de "incluir asociaciones con un marcado sesgo antiabortista" en la Cabalgata de Reyes.

Para la formación verde alcalaína, la presencia de colectivos autodenominados como provida "enturbia" la naturaleza de un evento que, a su juicio, debe basarse en la inclusión y la neutralidad institucional y "divide y politiza" un espacio que pertenece a la infancia y a las familias de Alcalá.

"Los discursos antiabortistas no deberían tener cabida en una cabalgata que debe ser de y para los niños", trasladó su portavoz, Rosa Romero, quien acusó a PP y Vox de utilizar la víspera de Reyes para hacer política partidista.

Ante las críticas de Más Madrid, el Gobierno liderado por Judith Piquet cargó contra su "actitud sectaria" y recordó que el concurso era "libre, abierto y plural", y que se desarrolló en "igualdad de condiciones" para todos los colectivos, por lo que no se puede deslegitimar "simplemente porque el resultado no gusta".