Asociaciones vecinales rechazan bonificaciones a propietarios y piden regular alquiler de temporada y por habitaciones

Archivo - El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nicarino, posa para Europa Press, en el exterior de la sede de FRAVM, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha reclamado, en representación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la regulación "restrictiva" del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones para frenar la escalada de precios y ha mostrado su rechazo a la propuesta de bonificaciones fiscales generalizadas a los propietarios anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado Nacarino en declaraciones ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, donde se ha reunido con el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, para abordar la crisis de la vivienda.

Nacarino considera "fundamental" que el decreto anunciado por Sánchez incluya la regulación del alquiler de temporada, una modalidad que, según ha denunciado, se está utilizando como "vía de escape" del parque de vivienda destinado al alquiler residencial en ciudades como Madrid, siguiendo la estela de lo ocurrido en Barcelona.

A su juicio, su regulación permitiría que estas viviendas regresen al mercado ordinario del alquiler, contribuyendo a "bajar y enfriar los precios" y facilitando el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.

Asimismo, ha valorado positivamente la intención del Gobierno de legislar sobre el alquiler por habitaciones, un fenómeno cada vez más extendido en las grandes ciudades.

El presidente de la FRAVM ha alertado de los problemas de "hacinamiento" que se están produciendo en las grandes ciudades y de sus consecuencias en la salud de los residentes. "Cuando una familia completa se ve obligada a vivir en una habitación y se están produciendo determinados fenómenos urbanísticos, determinados cambios en las viviendas que lo que está haciendo es generar aún más ese hacinamiento", ha explicado Nacarino.

RECHAZO A LAS BONIFICACIONES A PROPIETARIOS

Las asociaciones vecinales, por otro lado, rechazan la bonificación fiscal a los propietarios anunciada por el presidente del Gobierno. "No se puede bonificar el rentismo", ha subrayado Nacarino, quien ha defendido que la política fiscal debe ser una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, pero no mediante incentivos generales que, a su juicio, no abordan el problema de forma integral.

En este sentido, ha abogado por explorar otras medidas fiscales, como gravar la acumulación de vivienda, revisar las ayudas a la rehabilitación que siguen penalizando fiscalmente a sectores vulnerables o modificar la tributación de instrumentos como el bono alquiler joven.

Además, las entidades vecinales han reclamado la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026, siguiendo el modelo del decreto antidesahucios. "Creemos que hay que abordar en el momento actual la crisis habitacional que tenemos y esa prórroga sería necesaria y debería ser inminente el que pudiera ser aprobada hasta que las medidas de las políticas de vivienda que se están planteando no tengan un impacto real en los precios y en el mercado para garantizar ese acceso", ha expuesto Nacarino.

Finalmente, el presidente de la FRAVM ha abogado por la búsqueda de un amplio acuerdo "para que este decreto pueda salir adelante", y para ello, a su juicio, el Gobierno debe abrirse a un diálogo en el que estén presentes las organizaciones sociales. "Estamos en una situación de crisis habitacional que nos debe llevar a abordar las políticas de vivienda desde todos los prismas, trabajando desde el consenso y desde esa búsqueda del diálogo entre todas las partes para solucionar un problema que es un problema de país", ha concluido Jorge Nacarino.