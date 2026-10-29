Atocha amanece en calma y con usuarios que buscan ser reubicados en otros trenes por la huelga de maquinistas

Trabajadores avisan a los pasajeros de la cancelación de sus trenes, en la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 28 de octubre de 2026, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha amanecido este jueves con cierta calma, en silencio y sin las habituales carreras de usuarios que pierden su tren, pero sí con viajeros de la alta, media y baja distancia pendientes de la huelga de maquinistas de Renfe convocada para esta jornada.

La estación ya ha recuperado la accesibilidad por todas sus puertas, si bien en el acceso por Méndez Álvaro sigue habiendo una notable presencia de policías y personal de emergencias, a la espera de la llegada de familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo.

La dirección de la emergencia habilitó en esta zona un punto de atención psicológica a familiares, así como de ayuda logística para poder trasladarse a la zona del accidente o por necesidad de alojamiento. Este servicio está disponible las 24 horas del día y, tal y como explicó en la víspera el subdirector general de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Pascual Galera, lo seguirá estando hasta que sea necesario.

El dispositivo de atención a las víctimas está organizado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) y cuenta con personal de Summa 112, Samur-Protección Civil y Cruz Roja.

Esta relativa calma no oculta que los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía están suspendidos para esa jornada. Frente a esto, los operadores tratarán de buscar alternativas para los usuarios y Renfe ya ha dispuesto un servicio de Avante hacia Ciudad Real y Puertollano.

HUELGA DE MAQUINISTAS

Las alteraciones a la circulación por el accidente de Urda son evidentes, si bien es cierto que la huelga del sindicato de maquinistas Semaf provoca un mayor impacto en la movilidad de los usuarios en Atocha. De hecho, Renfe ha dispuesto personal para ayudar a los usuarios que busquen una alternativa por la huelga.

Una de estas empleadas ha reconocido a Europa Press que la mayoría de las atenciones que ha realizado a lo largo de la mañana tenían más que ver con viajeros afectados por la huelga que aquellos privados de poder viajar hacia el sur por el accidente.

"Damos alternativas de movilidad", se ha limitado a explicar otra trabajadora desde la puerta del punto de información a los viajeros donde el miércoles se atendía a usuarios que tuvieron que cambiar sus billetes rumbo a Andalucía.

AFECCIONES A CERCANÍAS

La huelga de maquinistas también provoca alteraciones en la Media y Baja Distancia, con una red de Cercanías por la que apenas circulan trenes, según se observa en las pantallas informativas frente a las numerosas escaleras mecánicas que bajan a las vías.

Desde un altavoz se recuerda cada cierto tiempo la situación. La circulación de trenes se está viendo afectada por la huelga de maquinistas y se recomienda a los usuarios buscar vías alternativas de movilidad.

Algunos de los afectados por estos paros han sido dos profesores de la Educación Pública que, ataviados con su emblemática camiseta verde en defensa de la enseñanza, reconocen que la huelga les ha trastocado la mañana, aunque respetan la protesta. "Defienden lo suyo, como hacemos nosotros", han reconocido.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, deja ya 68 fallecidos y más de un centenar de heridos, 21 de ellos en la UCI. El suceso se produjo el miércoles a primera hora, cuando un tren AVE impactó a gran velocidad contra otro de la compañía Iryo parado en la vía en medio de un problema con los sistemas de seguridad.