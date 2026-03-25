La Audiencia se declara incompetente para juzgar a siete acusados por protestas contra restricciones Covid

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid se ha declarado incompetente para celebrar el juicio que estaba previsto este miércoles contra siete acusados por su presunta participación en unos altercados ocurridos la madrugada del 1 de noviembre de 2020 en el centro de la capital en el contexto de una protesta contra las restricciones por la pandemia.

La Sala ha suspendido la vista oral y ha remitido las actuaciones al registro de los juzgados de lo Penal de Madrid al tratarse de un delito de desórdenes públicos por el que se piden penas de dos años de prisión.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado a agente de la autoridad. Por ello, solicita para cada uno de los acusados penas que suman dos años y seis meses de prisión.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron tras una convocatoria difundida a través de redes sociales en los alrededores de la Puerta del Sol, que no había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno. A la concentración acudió un numeroso grupo de personas, entre las que se encontraban los siete acusados.

Según la Fiscalía, durante el transcurso de la protesta los acusados, junto con otros individuos no identificados, habrían intentado romper los dispositivos policiales desplegados para garantizar la seguridad, lanzando piedras y otros objetos contundentes contra la Comisaría de Distrito Centro.

Posteriormente, se desplazaron por distintas calles del centro en dirección al Congreso de los Diputados, arrojando objetos contra los agentes en zonas como el Paseo del Prado.

La actuación policial incluyó el uso de material antidisturbios para dispersar a los participantes. Los acusados fueron finalmente interceptados en distintos puntos, entre ellos las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, y detenidos por los agentes.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron con una actitud "agresiva y desafiante" frente a los agentes, alterando el orden público en una de las zonas más transitadas de Madrid durante una noche marcada por las restricciones sanitarias vigentes en plena pandemia.