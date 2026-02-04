La Audiencia de Madrid arranca el juicio contra los acusados del asesinato de un joven en una discoteca de Alcorcón

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebra desde este miércoles el juicio con jurado popular contra tres hombres acusados de asesinar a tiros a un joven de 19 años y de intentar matar a otras dos personas tras una reyerta ocurrida a la salida de una discoteca de Alcorcón en octubre de 2022.

El Ministerio Público solicita penas de hasta 55 años de prisión para los procesados de un delito de asesinato y dos delitos de asesinato en grado de tentativa. Además, uno de ellos se enfrenta también a un delito de tenencia ilícita de armas.

Las defensas de dos de los procesados han solicitado la absolución mientras que el abogado del autor material del asesinato pide siete años de prisión por un delito de homicidio, con las atenuantes de alcoholismo y drogadicción.

La Sala de vistas ha conformado esta mañana el jurado popular que enjuiciará los hechos, exponiendo las partes personadas en el procedimiento los informes previos al juicio. La acusación particular solicita 25 años de prisión por el delito de asesinato.

El letrado de la familia del fallecido ha aseverado que el joven fue asesinado "con una total sangre fría" y que "le ejecutaron", indicando que no hay dudas sobre el asesinato y las tentativas.

HECHOS JUZGADOS

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de octubre de 2022, cuando los procesados acudieron a la discoteca Diverso, situada en la calle Polvoranca. A la salida del local, sobre las 5:30 horas, se produjo una pelea multitudinaria en la que resultaron heridos varios jóvenes, entre ellos uno de los ahora acusados y el joven fallecido, K. J. Z. F., conocido como 'Bori'.

Tras dispersarse los participantes en la reyerta, los tres acusados, presuntamente de común acuerdo, habrían decidido buscar a dos de los implicados en la pelea con la intención de acabar con sus vidas. Para ello, se desplazaron en un vehículo hasta las inmediaciones del domicilio de uno de ellos, en la zona de Torres Bellas.

Sobre las 5:45 horas, al localizar a las víctimas caminando por la calle Sierra de la Estrella, los acusados se bajaron del coche portando, al menos uno de ellos, un arma de fuego y profiriendo gritos de "tírale" y "mátalo". Al percatarse de la situación, los jóvenes intentaron huir, pero fueron perseguidos y tiroteados por la espalda, recibiendo al menos siete disparos.

Uno de los proyectiles alcanzó a 'Bori' en el hombro, provocando que cayera al suelo. Según la acusación, cuando se encontraba indefenso, uno de los procesados se aproximó y le disparó a corta distancia en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que le provocó la muerte alrededor de las seis de la mañana. Los otros dos jóvenes lograron escapar sin resultar heridos.

Tras el tiroteo, los acusados huyeron del lugar en el vehículo. La Fiscalía subraya que ninguno de ellos contaba con licencia de armas.

Los tres acusados permanecen en prisión preventiva desde el 8 de octubre de 2022.