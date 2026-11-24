Archivo - Varias personas sujetan una pancarta durante una manifestación para denunciar las muertes durante la pandemia, a 15 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado devolver a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durante, la decisión sobre la posible unificación de las causas abiertas en distintos juzgados de la región por las muertes de residentes durante la pandemia de Covid-19 en relación con un presunto delito de discriminación en la asistencia sanitaria.

Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, la Junta no ha alcanzado un acuerdo sobre la cuestión planteada por la magistrada y ha decidido devolverle el asunto para que resuelva sobre la acumulación de los procedimientos.

Isabel Durante había elevado una cuestión ante la Presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que dirige Juan Pablo González, después de constatar resoluciones contradictorias de distintas secciones de la Audiencia sobre la conveniencia de investigar de forma conjunta las denuncias relacionadas con los protocolos de no derivación hospitalaria aplicados en las residencias durante la pandemia.

La reunión, en la que participaron ayer alrededor de 80 magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial, abordó el asunto en el marco de un debate jurídico sobre la unificación de criterios, según ha adelantado el diario 'El País'.

Sin embargo, la cuestión planteada se refería a un caso concreto, por lo que se consideró que la Junta de Jueces puede unificar criterios sobre cuestiones generales de interpretación jurídica, pero no resolver directamente una controversia particular de estas características.

LA JUEZA YA RECHAZÓ LA ACUMULACIÓN EN 2025

La decisión vuelve así al juzgado de Isabel Durante, que ya se pronunció en septiembre de 2025 contra la acumulación de varias denuncias presentadas en distintos tribunales de la región por la aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria.

En varias resoluciones, la magistrada acordó entonces que cada caso continuara investigándose de forma independiente en el órgano judicial correspondiente.

La jueza argumentó que, aunque existían investigados comunes, los procedimientos se referían a víctimas diferentes y a contextos asistenciales que no coincidían, por lo que era necesario analizar las circunstancias particulares de cada residente y la asistencia sanitaria que recibió.

En esa investigación, Durante indaga la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal, por parte de tres exaltos cargos: el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, su sucesor en el puesto, Francisco Javier Martínez Peromingo, y el exasesor sanitario del Gobierno regional Antonio Burgueño.

La Fiscalía de Madrid y Mareas de Residencias habían solicitado la acumulación en una sola causa de varias denuncias instruidas en juzgados de Madrid, Leganés, Navalcarnero y Collado Villalba.

RECHAZÓ EN ABRIL UNA MACROCAUSA

En este contexto, la Audiencia Provincial de Madrid ya se pronunció el pasado 30 de abril contra la apertura de una macrocausa para investigar conjuntamente los fallecimientos en residencias durante la pandemia.

En un auto, la Sala desestimó los recursos de apelación presentados por un familiar de una víctima y el Ministerio Fiscal contra la decisión de la jueza de Instrucción número 3 de Madrid, que había rechazado acumular las denuncias en un único procedimiento.

Los magistrados consideraron que no concurrían las circunstancias de conexidad que exige la ley para unificar las investigaciones. Aunque en la mayoría de las denuncias aparecen tres investigados comunes, los ex altos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, la Sala subrayó que las víctimas son diferentes y presentan padecimientos y circunstancias asistenciales distintas.

La resolución señaló que, pese a existir un origen común en el Plan de Choque aprobado por la Comunidad de Madrid, resulta imprescindible examinar individualmente cada caso para determinar si se produjo una discriminación en la asistencia sanitaria.

Además, los jueces advirtieron de que la acumulación de las múltiples querellas y denuncias, a las que podrían sumarse otras nuevas, añadiría complejidad al procedimiento, prolongaría su tramitación e impediría analizar con mayor detalle las circunstancias particulares de cada fallecimiento.

Las investigaciones se centran en los protocolos aplicados durante las primeras semanas de la pandemia, que establecían criterios de exclusión para la derivación hospitalaria de residentes con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo. Algunas causas han sido archivadas, mientras que otras continúan en instrucción o han sido reabiertas a instancias de la Fiscalía.