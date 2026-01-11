Audífonos y lotería, algunos de los 6.548 olvidos que llegaron a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos en diciembre

Archivo - Oficina Municipal de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Audífonos, una televisión, un ukelele, videoconsolas, unos walkie talkie y décimos de lotería son algunos de los 6.548 olvidos que llegaron a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos en diciembre.

También lo hicieron un andador, carritos de bebés, un despertador, un masajeador, un micrófono, un monopatín, muletas, una orla universitaria, un palo selfie, raquetas de pádel o un trípode.

Entre los objetos depositados en la oficina se contabilizan 398 cinturones, 431 gafas, 59 libros, 294 llaves, 77 maletas, 214 mochilas, 227 teléfonos móviles o 519 prendas de ropa.

Los objetos podrán ser entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina, situada en el paseo del Molino, 7 y 9, en días laborales. Está abierta de 8.30 a 14 horas de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre.