AulaMetro, el programa educativo para acercar el transporte público a los colegios llegará a 12.000 alumnos este curso

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

AulaMetro, el programa de la Comunidad para acercar el transporte público a través de actividades gratuitas dirigidas a todas las etapas educativas y organizadas por el suburbano, llegará este curso escolar a cerca de 12.000 escolares

El viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández, y de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, han presentado este miércoles la nueva programación en el Colegio Fundación Caldeiro de la capital.

Durante su intervención, García ha destacado que el pasado curso este programa llegó a 9.129 escolares a través de 380 actividades y el objetivo para este nuevo curso es alcanzar a más de 12.000 alumnos, con un incremento del 36%, para acercar el día a día de Metro a los más pequeños de forma didáctica y entretenida".

Como novedad, en esta edición la compañía metropolitana ha diseñado una actividad dirigida a alumnos de 3º de Educación Infantil a través del cuento 'Un viaje con Metro', que muestra las aventuras de un pequeño monstruo llamado 'Rombo'.

"Es una iniciativa que está posibilitando que los niños y ahora todavía los más pequeños de infantil conozcan el metro de Madrid y lo más importante que entiendan que el metro es de todos y que por lo tanto tenemos que cuidarlo", ha destacado por su parte el viceconsejero de Política y Organización Educativa.

PROPUESTAS GRATUITAS PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

AulaMetro, que arrancó en 1982, cuenta actualmente con 12 propuestas gratuitas, incluyendo acciones presenciales en los centros educativos. Está dirigido a todos los ciclos formativos, incluida la educación especial, y se desarrolla en colegios públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid.

Para primero, segundo y tercero de Primaria, la compañía metropolitana organiza 'Metro en tu cole', un taller de 90 minutos en clase que fomenta la participación y, a continuación, otra sesión de una hora de duración en la estación más cercana, donde se pone en práctica todo lo aprendido. Las actividades para esta etapa son las más demandadas, representando el 72% de los participantes.

Para los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el suburbano ofrece una visita a espacios emblemáticos, como la exposición de trenes históricos de Chamartín o la Nave de Motores, y en el caso de la educación especial, las jornadas están encaminadas a que las personas con discapacidad intelectual puedan utilizar la red de forma autónoma.

Además, durante el curso pasado, Metro estrenó un nuevo espacio, situado en el Centro Logístico del depósito de Canillejas, que se ha unido a las aulas ya existentes en las estaciones de Nuevos Ministerios (L6, L8 y L10) y El Bercial (L12).

Los centros interesados en participar en esta iniciativa pueden solicitar información o su inclusión en el programa a través del correo aulametro@metromadrid.es