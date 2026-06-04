Un autobús averiado en la A-6 complica el acceso a Madrid y obliga a la UCM a tomar medidas por la PAU

Autobús averiado en el Bus Vao de la A-6 - DGT

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La avería de un autobús interurbano en el Bus Vao de la A-6 en la zona de Moncloa-Aravaca complica a primera hora de la mañana de este jueves el acceso a Madrid, lo que ha llevado además a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a adoptar medidas excepcionales para los alumnos que se examinan de la PAU en el campus de Ciudad Universitaria.

En concreto, el autobús ha quedado averiado sobre las 7.30 horas a la altura del kilómetro 5,200 del Bus Vao de la citada autovía, en sentido entrada a la capital, según ha apuntado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico.

Como consecuencia de ello, ha tenido que ser interrumpido el tráfico en ese punto y se han registrado retenciones de unos 3 kilómetros. El vehículo averiado ha sido retirado sobre las 09.00 horas, aunque la circulación continuaba interrumpida una hora más tarde.

Debido a este incidente, que ha dificultado el acceso al campus de Ciudad Universitaria, donde se están celebrando los exámenes de la PAU, la Universidad Complutense de Madrid ha adoptado una serie de medidas excepcionales como el acceso permitido al aula hasta las 10.00 horas.

Según ha indicado el centro universitario en un mensaje en redes sociales, los estudiantes que accedan dentro de ese plazo podrán permanecer examinándose hasta las 11.30 horas. "En ningún caso se superarán los 90 minutos de duración de la prueba, más el tiempo adicional correspondiente por adaptación, si procede", ha aclarado.

Además, ha especificado que ningún estudiante podrá abandonar el aula antes de las 10.15 horas en los centros de examen de la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, ha apuntado que los estudiantes que no puedan llegar al aula antes de las 10 horas deberán realizar el examen el 5 de junio, como incidencia.