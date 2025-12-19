Los autobuses sustitutivos gratuitos por cierre de L6 de Metro dejan de funcionar de forma gradual desde este viernes

Archivo - Un autobús de la línea SE7 de la EMT en Ciudad Universitaria - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses gratuitos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) que han funcionado durante días de cierre del servicio en la Línea 6 de Metro dejarán de prestar servicio de forma gradual desde este viernes.

En concreto, el Servicio Especial Nocturno entre Moncloa y Legazpi ha dejado de funcionar ya esta noche, mientras que el Servicio Especial 7 entre Ciudad Universitaria y Moncloa hará su último recorrido la noche del viernes (21.30 desde Ciudad Universitaria y 21.45 desde Moncloa).

Por su lado, el Servicio Especial 5 (Cuatro Caminos-Moncloa) realizará su última prestación la noche del sábado al domingo --02.00 horas--, igual que la línea 180C (entre Arganzuela-Planetario y Legazpi), con últimos servicios programados a las 1.52 desde Arganzuela y a la 1.57 desde Legazpi. En este caso, retomará su trayecto habitual entre Legazpi y Estación de El Pozo a partir del 8 de enero.

Por su lado, el Servicio Especial 6 entre Legazpi y Moncloa, el más demandado durante este tiempo, hará su última prestación en la madrugada del 23 al 24.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, apuntó este mismo jueves que estos servicios han trasladado a 22,3 millones de viajeros desde que se habilitaron con el arranque de las obras el pasado 31 de mayo para la renovación integral de la 'Circular', que se convertirá en 2027 en la primera línea automatizada de la red.

La vicealcaldesa destacó el "amplio despliegue" puesto en marcha durante los más de 200 días de cierre de la 'Circular', "probablemente el mayor de la historia de la EMT", con más de cinco servicios especiales y la circulación de hasta 105 vehículos, con más de 200 conductores asignados.

"Se ha llegado a tener en circulación hasta 61 vehículos simultáneamente con una asignación de 137 conductores y con el despliegue de todos estos servicios se ha alcanzado la cifra de 2,2 millones de kilómetros recorridos, de los cuales son 1,6 en días laborables y 0,6 el resto de los días", remarcó Sanz.