Miles de profesores de todas las etapas educativas se unen en una manifestación por la "falta de financiación"

Numerosas personas durante una concentración conjunta con Universidades de huelguistas de la educación, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa en la Comunidad de Madrid se intensifica notablemente al sumarse las seis universidad- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesores y alumnos de las seis universidades madrileñas --que comienzan este miércoles su huelga-- se han manifestado junto a los docentes del resto de etapas educativas desde la calle Marqués de Urquijo hasta la calle Génova para protestar por "la falta de financiación".

El inicio de cabecera estaba previsto en la calle Ferraz (a 300 metros), frente a la sede del PSOE, pero según han informado los sindicatos, la Delegación del Gobierno "no ha permitido iniciar en ese punto la marcha y ha sido trasladada a la calle Marqués de Urquijo".

La calle se ha llenado de profesores con camisetas, globos y pancartas verdes antes de las 12 horas, momento en el que han coincidido con una marcha procedente de Ciudad Universitaria que ha sido recibida con aplausos, pitos y gritos de 'Educación Pública'.

Los profesores tanto de universidad como del resto de etapas educativas han coincidido en sus reivindicaciones y han pedido a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar "ya".

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