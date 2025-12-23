Avanza el proyecto para construir la nueva estación de la L9 que dará servicio a Los Ahijones y Berrocales para 2029

Archivo - Estación de Metro de Rivas Futura - AYUNTAMIENTO DE RIVAS - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid avanza en el desarrollo de la nueva estación de Metro de la Línea 9 que dará servicio a los futuros desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales.

El Consejo de Gobierno ha conocido, en su última reunión del año, el contrato para la redacción del proyecto, el tercer intento tras quedar desierto en dos ocasiones anteriores, y que en este caso contará con un presupuesto de 825.800 euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

Esta infraestructura que se estima esté operativa en 2029, se situará entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones y permitirá atender las necesidades de movilidad derivadas de la construcción de más de 41.000 viviendas en el sureste de la capital, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Gracias a esta actuación, la Línea 9, que registra un volumen diario superior a los 255.000 viajeros, pasará a contar con 30 estaciones, reforzando su capacidad para absorber el incremento de demanda asociado al desarrollo urbanístico de Los Ahijones, donde se prevé la edificación de cerca de 19.000 hogares, y Los Berrocales, que podría superar las 22.000.

CRECIMIENTO DEL SURESTE

El nuevo expediente de contratación incorpora la aplicación de un reglamento de seguridad de la Comisión Europea, que establece un método común para la evaluación de cualquier modificación en la red. Este requisito, que debe integrarse desde la fase de diseño, supone un incremento del presupuesto inicial de 328.600 euros.

Con esta actuación, el Gobierno regional da respuesta al crecimiento urbano del sureste de Madrid, contribuyendo "a una mayor cohesión territorial y a la mejora del funcionamiento de esta línea, en el marco de una movilidad pública eficiente, que favorezca la calidad de vida de los nuevos residentes desde las primeras fases de ocupación", ha señalado.

Se calcula que aproximadamente 300.000 personas podrán llegar a residir en esta zona cuando todos los desarrollos planificados, Los Ahijones, Los Berrocales, Los Cerros, El Cañaveral y Valdecarros, estén finalizados.

Cinco proyectos que, junto al Ensanche de Vallecas, estarán unidos por un gran bulevar de 16 kilómetros de longitud, a lo largo del cual discurrirá también un nuevo Bus Rapid Transit (BRT) que se conectará en tres puntos con la red existente de transporte colectivo de Madrid.