Una avioneta aterriza de emergencia junto a la M-407 en Leganés sin registrar heridos - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID/EUROPA PRESS

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una avioneta ha aterrizado de emergencia la tarde de este martes junto a la carretera M-407, dentro del término municipal de Leganés, sin que se hayan registrado heridos.

El accidente ha tenido lugar sobre las 18.20 horas en un descampado muy próximo a esa vía, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La avioneta ha tenido que realizar un aterrizaje forzoso por causas que están siendo investigadas y ha capotado, quedando boca abajo. Cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar, el piloto, un joven de 28 años, había abandonado la aeronave por su propio pie.

El joven se encontraba consciente y orientado, sin reseñar ninguna herida. En cualquier caso, sanitarios del Summa 112 han comprobado que efectivamente estaba ileso.

Efectivos de dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid personados en el lugar han realizado labores preventivas para cerciorarse de que no se había producido ningún incendio ni ningún vertido.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional también han acudido al lugar. Este último cuerpo policial se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el incidente.