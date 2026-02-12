Aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Sierra desde el viernes al mediodía

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la zona de la Sierra de Madrid desde el viernes al mediodía y hasta el sábado por la tarde.

En concreto, el aviso estará activo desde las 12 horas del viernes y se prolongará hasta el sábado a las 18 horas. El viento soplará en primer lugar con componente oeste, si bien con el paso de las horas irá rolando hasta componente noroeste.

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha trasladado esta información a los organismos oficiales y los ayuntamientos de la zona. Aemet apunta que estas alertas tienen entre un 40 y un 70% de probabilidad de cumplirse.

El temporal de viento llega tras la sucesión de borrascas que ha dejado lluvias y nevadas en la Sierra y gran parte de la región, que ha elevado el caudal de los ríos y ha obligado a declarar el riesgo de desbordamiento en tramos del río Jarama, Henares y Alberche.