Aviso amarillo por lluvias y tormentas la tarde de este martes en el área metropolitana y del Henares y en la Sierra

Archivo - Archivo.- Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la tarde de este martes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el área metropolitana y del Henares y en la zona de la Sierra.

En concreto, el aviso estará activo entre las 14.00 y las 22.00 horas ante la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora que pueden llegar a los 15 litros por metro cuadrado.

Un aviso que la Aemet mantendrá activo este miércoles entre las 15.00 y las 22.00 horas en las zonas de la Sierra por lluvias con precipitaciones acumuladas en una hora que pueden llegar a los 15 litros por metro cuadrado y tormentas que podrán ser localmente en forma de granizo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este martes apunta a la presencia de calima, chubascos ocasionales y dispersos que podrían arrastrar barro y temperaturas sin cambios significativos.

En concreto, la Aemet prevé un ligero ascenso en las temperaturas mínimas y máximas sin variaciones, además de cielos que se mantendrán con intervalos nubosos durante toda la jornada. Por su parte, la cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros y el viejo soplará flojo, predominantemente por el nordeste.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 17ºC en Madrid; los 7ºC y 19ºC en Alcalá de Henares; los 6ºC y los 20ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 15ºC en Collado Villalba; los 8ºC y los 17ºC en Getafe y los 8ºC y los 17ºC en Navalcarnero.