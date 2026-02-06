Aviso rojo por posible desbordamiento del Jarama en San Fernanado, Titulcia y Algete, el Henares en Alcalá y el Alberche

Río Lozoya junto al embalse de Pinilla, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo para este viernes por la mañana los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Hanares, también en Titulcia y Algete; así como el Henares entre Alcalá y Torrejón y el Alberche a su paso por Aldea del Fresno.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, el caudal del Jarama en San Fernando se sitúa en un valor medio de 2,48 metros, por encima de los 1,75 que marca la alerta roja; mientras que en Algete es de 2,58 metros, medio metro más que el máximo, y en Titulcia 3,10, otro medio metro más.

Por su parte, el río Henares entre las localidades de Alcalá y Torrejón de Ardoz se sitúa en un valor medio de 3,17 metros, notablemente por encima del nivel rojo de 2,30 metros. De igual modo, el Alberche en Aldea del Fresno supera por 90 centímetros lo 3 metros que marcan el caudal de alerta roja.

Junto a estos cinco avisos, la CHT destaca también que el Jarama en Valdepeñas, y de este mismo río a su paso por otra zona de San Fernando de Henares. Sin embargo, al contrario que en días anteriores, la Confederación no tiene activo ningún aviso amarillo y cifra en 12 las estaciones de aforo en situación de normalidad.

DESEMBALSES DEL CANAL DE ISABEL II

Por su parte, el Canal de Isabel II ha informado que los trece embalses de la región se encuentran al 80% de su capacidad, con un total de 760,165 hectómetros cúbicos. El embalse El Villar se encuentra por encima de su capacidad, mientras que el de Valmayor supera asimismo el 90%.

Así las cosas, para garantizar la seguridad hidrológica de la región y también de la propia infraestructura, el Canal de Isabel II está liberando agua en ocho embalses de la región. En concreto, el de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar, que en última instancia libera caudal al río Lozoya.

Asimismo, el embalse de Pedrezuela libera agua al cauce del río Guadalix; mientras que la presa de El Vado hace lo propio al río Jarama y la presa de Manzanares El Real alimenta el cauce del Manzanares. La presa de El Vado es la que más corriente está desembalsando, con 60 metros cúbicos al segundo (m3/s).