El Ayuntamiento abre este martes las inscripciones para participar como voluntario en la Cabalgata de Reyes 2026

Archivo - Archivo.- El Rey Baltasar durante la Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abre este martes día 28 el proceso de inscripción para todas aquellas personas que quieran participar como voluntarios en la Cabalgata de Reyes 2026 del día 5 de enero de 2026 y acompañar así a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la ciudad.

En concreto, el Área de Cultura, Turismo y Deporte abrirá a partir de las 12.00 horas el formulario de registro en navidadmadrid.com para todas aquellas personas mayores de edad que lo deseen. Las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto, ha apuntado el Consistorio.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de organización, dedicadas a pruebas de vestuario y ensayos, que se comunicarán por correo electrónico a las personas inscritas.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado además que solo se considerarán válidas las solicitudes tramitadas mediante el sistema habilitado en la web oficial.