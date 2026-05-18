El Ayuntamiento abre el plazo de ayudas de hasta 300.000 euros para el achatarramiento de autobuses contaminantes

Autocares. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abre desde este lunes y hasta el 18 de junio el plazo de ayudas de hasta 300.000 euros para el achatarramiento de autobuses, autocares de transporte público discrecional o transporte privado complementario con clasificación ambiental A.

El Consistorio ha reservado este año un crédito de hasta 23,3 millones de euros para las siete líneas de Ayudas Cambia 360, una estrategia para fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la ciudad y contribuir a seguir reduciendo las emisiones contaminantes, ha informado en un comunicado.

Hasta ahora se han lanzado seis de las siete convocatorias de 2026: la de vehículos particulares, la dirigida a sustitución de calderas por sistemas de climatización eficiente, taxis, vehículos de micromovilidad, distribución urbana de mercancías e infraestructuras de recarga.

Desde hoy y hasta el próximo 18 de junio se abre el plazo para conseguir una ayuda para achatarramiento de autobuses contaminantes, una medida que se mantiene por segundo año consecutivo. En total, el Ayuntamiento destinará este ejercicio 9,7 millones de euros para las Ayudas Cambia 360, ampliables hasta los 23,3 millones.

Las subvenciones para el achatarramiento de autobuses y autocares de transporte público discrecional o transporte privado complementario con clasificación ambiental A cuenta con un crédito de hasta 300.000 euros. Se otorgarán hasta 12.000 euros al titular del vehículo, que tendrá que cumplir el requisito de abonar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en Madrid desde el 1 de enero de 2022.