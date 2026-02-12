El Ayuntamiento abrirá el lunes su nuevo portal de datos abiertos con 673 conjuntos de datos y más de 10.000 ficheros

Archivo - Hombre con un ordenador - UNED MADRID - Archivo

El Ayuntamiento de Madrid abrirá su nuevo portal de datos abiertos (datos.madrid.es) a los usuarios el próximo lunes, 16 de febrero, con 673 conjuntos de datos y más de 10.000 ficheros descargables, cuyo acceso será "mucho más accesible e intuitivo".

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa de la ciudad, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que esta plataforma refuerza el "compromiso municipal con la transparencia y con la innovación basada en datos".

El portal, que se puso en marcha en el año 2014 con una catálogo inicial de 74 conjuntos de datos, se actualiza así para adaptarse a los distintos cambios normativos.

"En 2023 se hizo un proyecto piloto basado en la tecnología de código abierto. Este nuevo portal incorpora información disponible hasta ahora y ofrece distintas funcionalidades avanzadas que facilitan, sobre todo, la reutilización de esos datos municipales y el cumplimiento de todas las directivas europeas", ha subrayado Sanz.