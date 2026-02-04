El Ayuntamiento acatará la sentencia del Palacio de los Deportes estudiando con el TSJM la vía más rápida de hacerlo

Archivo - Nuevo luminoso del Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid acatará la sentencia sobre las zonas verdes del Palacio de los Deportes estudiando con el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) la vía más rápida para poder ejecutarla, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde un centro de mayores de Ciudad Lineal.

El TSJM ha declarado nula la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que afectaba al ámbito del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, actual Movistar Arena. La Comunidad llevó a cabo el proyecto de ajardinamiento alrededor del Palacio de Deportes y el contrato, adjudicado por unos 347.316 euros, se ejecutó en 2023.

La parte recurrente impugnó el acuerdo señalando que el Ayuntamiento de Madrid, con el respaldo de la Comunidad, pretendía calificar las mismas zonas calificadas como zona verde básica de barrio antes de la reconstrucción del Palacio de los Deportes, sin que dichas zonas, con las obras propuestas, puedan llegar a ser zona verde.

"Estamos trabajando para poder cumplir esa sentencia. Acataremos la sentencia y la cumpliremos", ha trasladado Almeida a la prensa, tras recordar que se está acometiendo en estos momentos una remodelación de la Plaza de Dalí, en el ámbito de la avenida de Felipe II.

Ahora el Consistorio está "viendo cuáles son las posibilidades que hay", lo que pasa por ponerse en contacto con el tribunal "y ver cuál es la forma mejor y más rápida para todos de poder ejecutar esa sentencia". "Hay que hacer una consulta al tribunal sobre la mejor forma de poder ejecutar la sentencia y poder devolver una zona verde", ha reiterado.

Almeida ha destacado "la importancia que tiene el Palacio de los Deportes para la ciudad de Madrid", así como "las actuaciones de mejora del espacio público que en todo ese entorno se han ido adoptando por el Ayuntamiento de Madrid durante la pasada legislatura y la actual".

Con ellas "los vecinos han ganado considerablemente, han visto muy mejorado su espacio público y esto no es incompatible con cumplir esa sentencia".