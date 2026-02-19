Ayuntamiento analizará motivos de la rotura de la bandera de Colón cuando fue izada una vez pasados los fuertes vientos

Archivo - Agentes de la Guardia Civil y del Ejército durante el acto de izado solemne de bandera con motivo de la festividad de San Isidro, en los Jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón, a 15 de mayo de 2025, en Madrid (España). Con motivo de la - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid investigará los motivos de la rotura de la bandera de la plaza de Colón cuando fue izada una vez que ya no se registraban avisos meteorológicos en forma de fuertes vientos y lluvias.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "se produjo un izado de la bandera y, por alguna circunstancia que se está viendo exactamente, se produjo una rotura en la bandera".

"Estamos analizando", ha detallado, tras remarcar que "el proveedor de las banderas es el mismo de siempre y la calidad de las banderas es la misma de siempre".