El Ayuntamiento aprueba la construcción de una nueva escuela infantil en Retiro, entre Adelfas y Valderribas

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implan - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado la construcción de una nueva escuela infantil en el distrito de Retiro, a ubicar entre las calles Adelfas y Valderribas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior.

Cuenta con un presupuesto de licitación de 4,6 millones de euros y dispondrá de una superficie total construida de 1.652 metros cuadrados.

Sanz ha indicado que desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de Madrid, desde 2019, se han puesto en marcha una decena de escuelas infantiles nuevas, como la Antonio Mercero (Moncloa-Aravaca), Lolo Rico (Centro), Margarita Salas (Retiro), Parque de Ingenieros (Villaverde), José Gómez Gil (Villa de Vallecas), Las Golondrinas (San Blas-Canillejas), María Moliner (Tetuán), Muñeco de Nieve (Vicálvaro) y Fúcar (Centro).