Ayuntamiento aprueba la urbanización del Barrio del Aeropuerto, que transformará el 'barrizal' en un parque de 3.400 mt

Archivo - Vehículos aparcados en el barrio Aeropuerto. - ASOCIACIÓN AEROPUERTO PARTICIPA - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado definitivamente el proyecto modificado de urbanización del Barrio del Aeropuerto, promovido y gestionado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) en el distrito de Barajas, con el que se transformará el 'barrizal' en un parque de 3.400 metros cuadrados.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha detallado en rueda de prensa que este proyecto modificaba el aprobado en febrero de 2024 para adecuar el sistema de drenaje y conseguir una mejor gestión de las aguas pluviales dado los problemas en el Barrio del Aeropuerto cuando hay lluvias importantes y tormentas concentradas en poco tiempo.

"Entendemos que esto va a venir a paliar de alguna manera esta situación", ha indicado Sanz, que ha detallado que el proyecto abarca una superficie de 85.000 metros cuadrados, contemplando un nuevo parque de más de 3.400 en el lugar que actualmente es conocido como el 'barrizal'.