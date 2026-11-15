Ayuntamiento asegura que hay relaciones con delegada de Gobierno mientras que las niega con el anterior: "Era imposible"

Archivo - La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, presenta el nuevo paquete de calles de la Operación Asfalto 2025, a 6 de agosto de 2025, en Madrid (España). El nuevo paquete de calles de los 21 distritos se incorpora a las 256 que ya - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha asegurado este domingo que "hay relaciones" con la delegada de Gobierno en la Comunidad, Pilar Trinidad, mientras que con el anterior delegado, Francisco Martín, ha indicado que "no había ninguna relación" porque, a su juicio, "era imposible".

Así lo ha trasladado García Romero, en declaraciones a los medios, desde la Puerta del Sol, donde ha reprochado a Martín por no actuar "para todos los madrileños", sino que, según ha señalado, actuaba como "un comisario político". "Frente a eso no podía haber relaciones", ha remarcado.

"Con esta nueva delegada pues empieza a haber relaciones normales, que es lo que queríamos nosotros que hubiera habido siempre, pero era imposible por el personaje que teníamos en la Delegación", ha sostenido.

Francisco Martín renunció a la Delegación del Gobierno en la Comunidad el pasado 27 de octubre, un puesto al que accedió hace algo más de tres años. Tras ello, Pilar Trinidad, le relevó como nueva delegada de Gobierno.