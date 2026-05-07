El Ayuntamiento asistirá a la reunión de San Blas aunque crean que el delegado busque "mancomunar negligencias"

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín (c), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (d); durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid asistirá a la reunión para abordar la situación del Parque Paraíso, en San Blas, donde esta semana se registró un homicidio, una reunión convocada por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, acusado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, de pretender "mancomunar negligencias" y actuar como mero "comentarista de la actualidad".

La concejala-presidenta de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, junto con Policía Municipal, será quien asista este viernes a la reunión, ha informado la también portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, quien ha lamentado que la reunión llegue "muy tarde" porque ya "el 29 de enero Maíllo dirigió una primera carta al delegado para abordar las situaciones que allí se estaban produciendo".

Esa carta fue enviada de nuevo y no obtuvo "ningún tipo de respuesta por parte de la Delegación del Gobierno". "Por supuesto que mañana el Ayuntamiento va a estar allí, va a estar la concejal del distrito, Almudena Maíllo, que es la que hasta en tres ocasiones ha reiterado esa solicitud de reunión", ha desvelado.

Sí ha advertido Inma Sanz que no van a permitir que Martín "diluya responsabilidades y mancomune las negligencias". "Si el delegado del Gobierno no es capaz de mantener la seguridad en esta ciudad, que dimita y que deje a otro que sea capaz de hacerlo, porque yo creo que ya está bien", ha reclamado.

"Ya está bien de dedicarse a ser el comentarista de la actualidad política cuando en sus manos tiene uno de los asuntos más importantes que puede tener cualquiera que se dedique a la política, como es la seguridad de los madrileños. No es de recibo que en esta ciudad hayamos tenido hasta 130 personas atendidas por Samur por apuñalamientos, unos más graves, otros menos, y hasta dos fallecidos", ha espetado.

El Ayuntamiento, ha continuado la delegada, acudirá a esa reunión poniendo todo lo que está en su mano "para ayudar a que esta situación pueda mejorar". La delegada ha descrito que en el Parque Paraíso la Policía Municipal está presente con tres turnos, con un refuerzo por parte de Madrid Salud, además de la implicación de los Servicios Sociales, unido a un plan diseñado por la Junta Municipal en colaboración con las entidades del ámbito social.

"Se ha rehabilitado el parque en la medida que nos lo pedían los vecinos con inversiones muy importantes pero aquí hablamos de una materia que es exclusivamente la seguridad, que es lo que le preocupa a los vecinos de San Blas", ha indicado, que ha reclamado ante la reunión de mañana "una respuesta clara por parte de la Delegación de Gobierno en materia de seguridad".