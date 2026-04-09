Ayuntamiento aumenta casi en un millón de euros el contrato de iluminación navideña por aumento de carburantes y energía

Archivo - El Ayuntamiento convoca el tercer concurso escolar de dibujo para diseñar las luces de Navidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid aumenta en unos 900.000 euros más con respecto a 2025 hasta alcanzar los 7 millones de euros el acuerdo marco para los servicios de instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño teniendo en cuenta el incremento de los costes de la mano de obra, de los materiales de fabricación, los carburantes y la energía, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El acuerdo está dividido en dos lotes, uno para todos los elementos que se instalen en el interior de la M-30 y para las cadenetas y cerezos luminosos de toda la zona exterior de la vía de circunvalación.

Seguirá siendo una iluminación "absolutamente respetuosa" a través de alumbrado LED. Como en los acuerdos marco anteriores, el gasto derivado del consumo energético es asumido por la empresa adjudicataria y, por tanto, está incluido en el importe del acuerdo marco.