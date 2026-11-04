El Ayuntamiento avanza en la "recuperación" de la Puerta del Sol con la limpieza de la plaza y retirada de los toldos

Servicios de limpieza trabajan tras haberse desalojado la acampada de la Puerta del Sol por la vivienda, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra inmerso en "plena labor de recuperación" de la Puerta del Sol tras la acampada por la vivienda que fue desalojada la pasada madrugada, y avanza en los trabajos de limpieza de las estructuras de la plaza así como en la retirada de los toldos instalados en verano.

Así lo ha relatado ante los medios de comunicación la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, quien ha cifrado de forma "provisional" en unos 30.000 euros los daños provocados por la acampada en lo que a su departamento se refiere.

Entre los trabajos destacan las labores acometidas en la estructura de la estatua de Carlos III, que fue usada "de una manera particular tanto como piscina como para lavar la ropa" por los acampados. De allí los manifestantes se han llevado una rejilla de la fuente y han aparecido varios focos rotos.

También se han limpiado todas las pintadas en estructuras de la plaza, se han retirado las decenas de cuerdas que soportaban las lonas de la acampada, se ha desinfectado la citada fuente, se han retirado los cientos de pegatinas colocadas a lo largo y ancho de Sol y se han pintado todas las farolas de la plaza.

En paralelo, el Consistorio ha puesto en marcha los trabajos de retirada de los toldos instalados en verano y que tendrían que haber sido descolgados el pasado mes de octubre. Estos han perdido su rigidez y muestran manchas fruto de las inclemencias meteorológicas, si bien están pendientes de análisis para valorar los daños.

"Estamos en plena labor de recuperación, pero como podéis observar, la normalidad de la Puerta del Sol es ya bastante razonable", ha celebrado la edil madrileña.