Ayuntamiento calcula que al finalizar el mandato se verán grúas para construir las primeras viviendas de Tablas Oeste

Archivo - El proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte, recibe el 'ok' - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha calculado que será al finalizar este mandato cuando se puedan ver las grúas que construirán las primeras viviendas de Las Tablas Oeste.

Para Carabante es "una extraordinaria noticia que el primero de los cuatro ámbitos que desarrollan Nuevo Norte comience ya las obras de urbanización". En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el delegado ha indicado que Las Tablas Oeste contará con 741 viviendas, de las que el 38% será pública a desarrollar por el Ayuntamiento de Madrid.

"Cumplimos el objetivo de cuando llegamos a este equipo de Gobierno comprometiéndonos a desbloquear la Operación Madrid Nuevo Norte", ha resaltado. A lo largo del año 2027 el Ayuntamiento otorgará la simultaneidad de obras para que se pueda empezar ya a construir las primeras viviendas de Nuevo Norte a lo largo del primer semestre del 2027.

DEMOLICIÓN

Las primeras obras de Madrid Nuevo Norte se han iniciado esta semana con el inicio de los trabajos de demolición en Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos en entrar en fase de desarrollo material, unas labores que se prolongarán seis meses y adecuar el terreno para las siguientes fases de la urbanización, que está previsto empezar en verano.

Un nuevo "hito" en la historia de este gran desarrollo del norte de la capital que llega tras la firma el pasado día 15 de abril del acta de replanteo con la que el Ayuntamiento de Madrid autorizó el inicio de las obras, ha resaltado Crea Madrid Nuevo Norte, sociedad propietaria del 97% del suelo en este ámbito.

"El inicio de estos trabajos confirma que Madrid Nuevo Norte avanza conforme a la planificación prevista y ha entrado en una nueva fase en la que el proyecto es ya una realidad palpable", ha subrayado el CEO de Crea Madrid Nuevo Norte, José Ignacio Morales.

Los trabajos que se han iniciado ahora y que se desarrollarán en un plazo de seis meses afectan a una superficie de 113.725 metros cuadrados correspondientes a la antigua campa de almacenamiento de coches del SEMAT, ubicada en una cota elevada sobre el talud situado entre la calle Castillo de Candanchú y el Sistema General Ferroviario.

Esta intervención contempla la demolición selectiva de 15 edificaciones y casetas existentes, así como la retirada de firmes y otros elementos construidos, con un volumen total previsto de demolición de 15.740 metros cúbicos. Se ha diseñado para facilitar la correcta clasificación y gestión de los materiales resultantes con el objetivo de que el 76% de los mismos (12.018 metros cúbicos) puedan reutilizarse posteriormente como material de relleno en zanjas y terraplenes en las obras de Madrid Nuevo Norte.

La ejecución de la obra ha sido adjudicada a HERCAL S.L., mientras que la dirección facultativa corresponde a TYLIN y la asistencia técnica ambiental será desarrollada por Altacia. "Afrontamos esta etapa con mucha ilusión, con sentimiento de responsabilidad y con un enfoque centrado en la ejecución eficiente de la obra y en la minimización de cualquier afección a los vecinos del entorno", ha resaltado el CEO de Madrid Nuevo Norte.

Los trabajos son parte de las actuaciones previas incluidas en el primero de los lotes de las obras de urbanización del APE 08.21 Las Tablas Oeste, promovidas por la Junta de Compensación de este ámbito, cuyo Proyecto de Urbanización fue aprobado definitivamente el pasado 12 de marzo de 2026.