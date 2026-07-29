El Ayuntamiento cede al Banco de España por 75 años los edificios de la Quinta de Torre Arias, actualmente sin uso

Archivo - Fachada del Palacio de la Quinta de Torre Arias, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). Las entidades vecinales de Madrid rechazan que el Palacio de la Quinta de Torre Arias se destine a un centro formativo del Banco de España. Consideran que - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la concesión demanial al Banco de España por 75 años de los edificios de la Quinta de Torre Arias para recuperar el uso de espacios actualmente sin actividad.

La decisión se ha adoptado tras analizar la propuesta presentada por el Banco de España y comprobar su" adecuación al interés general y a los objetivos de conservación, puesta en valor y dinamización de este enclave patrimonial municipal", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concesión permitirá recuperar para "un nuevo uso los inmuebles históricos de la finca, actualmente sin actividad, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento del acceso público a los jardines de la Quinta, sin verse alterado el uso que hasta ahora se daba a los mismos".

Banco de España asumirá la rehabilitación de los edificios y las distintas actuaciones de conservación y mejora de su entorno para "contribuir a la preservación de uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad".