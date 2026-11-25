Archivo - Una grúa de construcción, el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022, en Madrid (España). Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo en enero un sorteo de viviendas de la EMVS con un 5% reservado a víctimas de violencia de género, ha adelantado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde CentroCentro, donde se ha organizado el acto institucional por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N.

Lo ha hecho después de que la portavoz socialista, Reyes Maroto, haya pedido el cese del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ante el desahucio de la vivienda de su tía en la que residían los hijos de una mujer asesinada por violencia de género en Villaverde.

Almeida ha detallado a la prensa que se les ha ofrecido asistencia psicológica desde el asesinato de su madre "pero también desde el momento en el que se produjo el desahucio el Samur Social se puso en contacto y les ofreció un alojamiento".

También ha recordado que EMVS Madrid reserva un cupo para las víctimas de violencia de género aunque es necesario estar inscrito en la empresa municipal, para apostillar que "no hay reserva en Casa 47 para víctimas de violencia de género" exigiéndole al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, que se lo explique a las mujeres de España.

Y ante la petición de cese que ha hecho Maroto, Almeida ha respaldado a José Fernández como delegado del área social por su "extraordinario trabajo".