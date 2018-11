El Ayuntamiento centra en la concienciación a los hombres su campaña por el 25N con el lema 'No es normal, es machismo'

Publicado 20/11/2018 11:59:33 CET

El domingo todos los mupis y marquesinas digitales, junto a las pantallas en Callao, proyectarán esta campaña y en la noche del 24 al 25 la Cibeles se iluminará de morado

El Ayuntamiento de Madrid centra en los hombres su campaña institucional por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una serie de mensajes en rojo, para la respuesta incorrecta, y en verde, para la correcta, que rematan con el lema 'No es normal, es machismo'.

'Si ella me dice que no, ¿qué hago? Si impongo no es normal, es machismo'; 'En mi relación de pareja, ¿cómo soy? Si la respuesta es posesivo no es normal, es machismo'; 'Ante una broma machista, ¿cómo soy? Si la respuesta es cómplice no es normal, es machismo'; 'Frente a la violencia machista, si paso, no es normal, es machismo', son algunas de las situaciones en las que el área de Políticas de Género y Diversidad, con Celia Mayer al frente, pone el foco.

"El reto es concienciarles, motivarles e implicarles, y que se movilicen y apoyen la lucha contra la violencia machista", explica el área. La campaña será presentada este viernes en el Palacio de Cibeles con un acto institucional al que asistirán la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; Celia Mayer, y el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente. Allí se rendirá un homenaje a las mujeres asesinadas durante 2018 en Madrid.

Para que el mensaje cale y llegue al mayor número de personas, además de carteles, el domingo 25 de noviembre se han reservado todos los soportes municipales existentes --mupis digitales, marquesinas digitales, pantallas en Callao-- para que durante toda esa jornada se vean con nitidez las diversas formas de machismo que están en la raíz de la violencia machista. Serán mensajes "sencillos a través de los cuáles es fácil identificar que ser cómplices con el acoso, ser posesivo, no aceptar un 'no' de una mujer, no debe aceptarse como normal".

El objetivo de esta campaña institucional es "fomentar una autocrítica sana y responsable, que los hombres tomen la violencia machista como una lucha propia, no ajena, y que haya un rechazo hacia quienes la legitiman o la ejercen".

CIBELES DE MORADO Y NARANJA

Otra de las iniciativas pasa por encender con luces moradas el Palacio y la fuente de Cibeles la noche del 24 al 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Madrid se suma también a la campaña de ONU Mujeres 'Orange the World'. Por eso, la noche del lunes 26 y la del 10 de diciembre, el Palacio y la fuente de Cibeles lucirán de naranja.

Además en distintos centros municipales de los distritos se desarrollarán talleres formativos destinados a los hombres. Así, de enero a abril de 2019 se han previsto unos 18 talleres "de masculinidades" en los distritos, en los que se proyectará un vídeo que ayudará a entender que la violencia contra las mujeres no es algo privado sino público y que para avanzar se necesita su alianza.

Los Espacios de Igualdad municipales cuentan con un calendario propio de actividades. Los 21 distritos madrileños han organizado también programas específicos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.