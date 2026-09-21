El Ayuntamiento cifra en torno a unas 1.100 las personas que duermen en la calle en Madrid

Archivo - Asentamiento en el Parque del Oeste, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha situado en torno a 1.100 el número de personas que pernoctan en las calles de la capital, una cifra que se ha mantenido "estable" en los últimos años.

Así lo ha señalado la directora general de Inclusión Social, Laura Castaño, durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, sobre la presencia de asentamientos en distintos parques y espacios públicos de la ciudad.

Castaño ha detallado que el promedio de personas que pernoctaron en la calle fue de 1.015 en 2025, frente a las 1.116 en 2024 y a las 1.032 contabilizadas en 2023.

"Se mantiene prácticamente estable, con una ligera variación al alza o a la baja, pero podemos decir que está en torno a 1.100 personas", ha afirmado la directora general, a falta de conocer los datos correspondientes al año 2026.

Por su parte, Cabello ha sostenido que el fenómeno ha evolucionado durante los últimos años y ha advertido de la aparición de tiendas de campaña, chabolas y agrupaciones de personas en parques y jardines como Arturo Soria, el parque del Oeste, la Casa de Campo o el parque de la Ventilla, entre otros puntos de la capital.

Frente a este planteamiento, Castaño ha recordado que el sinhogarismo es un fenómeno "persistente" en las grandes capitales europeas y ha defendido las actuaciones municipales desarrolladas dentro de la Estrategia Municipal de Prevención y Atención a las Personas sin Hogar. "No es un problema fácil", ha reconocido la responsable municipal.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento reforzó el pasado año estos dispositivos con 18 profesionales adicionales, hasta superar los 60 trabajadores distribuidos entre los equipos tradicionales de atención en calle y los especializados en asentamientos.

Estos profesionales también mantienen contacto con comerciantes y asociaciones vecinales para conocer el impacto de los asentamientos y trabajan con sus ocupantes ante posibles usos inadecuados de la vía pública, con el objetivo de garantizar tanto su atención como el cuidado del entorno.

Castaño ha destacado, además, la apertura de 32 plazas en el centro Pedro Meca y la incorporación de recursos residenciales especializados, entre ellos viviendas destinadas a mujeres sin hogar y víctimas de violencia de género, así como programas de acceso a vivienda.