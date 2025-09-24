Ayuntamiento y Comunidad analizan si cabe reclamación por los "daños innegables" en Madrid al no finalizar La Vuelta

Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España
Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 12:17

El Consistorio sigue analizando "la forma de pagar el pago íntegro acordado a la Vuelta Ciclista a España"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento y Comunidad analizan si cabe reclamación alguna por los "daños innegables" en Madrid al no finalizar La Vuelta Ciclista por las protestas propalestinas, ha indicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la entrega de diplomas a la Policía Municipal.

Ese domingo "se reventaron las calles instigados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el delegado del Gobierno, Francisco Martín".

El regidor también ha señalado que se sigue analizando "la forma de pagar el pago íntegro acordado a la Vuelta Ciclista a España", con independencia de que no pudiera concluir la prueba en la ciudad.

"Yo sigo afirmando mi compromiso de que la Vuelta Ciclista a España no tiene que sufrir las consecuencias de una decisión política ejecutada por vándalos y violentos que no tienen cabida en nuestras calles", ha insistido.

