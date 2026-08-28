El Ayuntamiento confía en que la urbanización de Campamento arranque pronto mientras continúan los derribos

Archivo - Obras de demolición de varios edificios del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, en los antiguos cuarteles de Campamento, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha confiado en que las obras de urbanización de la Operación Campamento comiencen pronto y ha señalado que, por el momento, se siguen derribando edificaciones antiguas.

Preguntada por el avance de los trabajos, la delegada ha recordado a los medios que la Junta de Gobierno aprobó de forma definitiva el proyecto y ha indicado que el Consistorio está pendiente de que el Ministerio de Vivienda dé los siguientes pasos.

"Han dicho que van a empezar a trabajar inmediatamente, pero de momento hemos visto que están derruyendo edificaciones antiguas", ha manifestado la delegada, quien ha precisado que aún no han comenzado los trabajos de urbanización.

No obstante, ha expresado su confianza en que estos arranquen próximamente. "No creo que tarde mucho porque parece que tienen interés en que se desarrolle con normalidad", ha añadido.

La operación Campamento, situada en el distrito de Latina, abarca más de dos millones de metros cuadrados y contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las que hasta el 65% contará con algún tipo de protección. El proyecto está promovido por Casa 47 y supondrá una inversión de más de 383 millones de euros.

EL AYUNTAMIENTO SEÑALA QUE LOS PLAZOS DEPENDEN DE CASA 47

El Área de Obras y Equipamientos será la encargada de supervisar el desarrollo del proyecto. Según explicó la vicealcaldesa, Inma Sanz, tras su aprobación definitiva, corresponde al Ayuntamiento velar por que la urbanización cumpla con lo planificado en materia de zonas verdes, viarios, dotaciones y parcelas de vivienda.

Sanz aseguró que el Consistorio dará "total y absoluta prioridad" a esta actuación, aunque recalcó que, a partir de ahora, los plazos dependerán de Casa 47, entidad dependiente del Ministerio de Vivienda.

El ámbito tiene como eje longitudinal el paseo de Extremadura, entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, dentro de los barrios de Campamento y Las Águilas. Además de las viviendas, prevé espacios comerciales, oficinas, equipamientos públicos y 22 zonas verdes, así como la plantación de hasta 8.000 árboles.

TRES FASES Y SIMULTANEIDAD DE OBRAS

La urbanización se ejecutará previsiblemente en tres fases, que podrán acometerse de forma independiente o agrupada. Las dos primeras comprenden los terrenos situados al sur del ámbito y tienen vocación de desarrollo conjunto, aunque podrán ejecutarse por separado.

La tercera incluye terrenos situados a ambos lados de la A-5 y al norte de esta infraestructura y está condicionada por la redacción del proyecto y la posterior ejecución del soterramiento de la autovía a su paso por el ámbito.

El Ayuntamiento ha impulsado una modificación para permitir que las fases de urbanización puedan simultanearse con las de construcción, con el objetivo de acortar los plazos para que las viviendas estén disponibles cuanto antes.

Del total de viviendas previstas, aproximadamente 7.000 tendrán algún tipo de protección pública: 3.800 serán de Protección Pública de Precio Limitado, 2.100 de Protección Pública Básica y 1.100 se destinarán al alquiler. Las 3.700 restantes serán de vivienda libre.