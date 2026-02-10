El Ayuntamiento constituye el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid

José Fernández durante la constitución del Consejo de las Mujeres - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha constituido el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid, presidido por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

Se trata de un órgano de participación, asesoramiento y coordinación en materia de igualdad y contra la violencia machista que está integrado por representantes de distintas áreas de Gobierno y organismos autónomos, de los grupos políticos, de organizaciones empresariales y sindicales y de federaciones y asociaciones de mujeres representativas de la capital, además de expertos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Este Consejo asegurará la presencia de las mujeres en la toma de decisiones en un ámbito que es una prioridad para este equipo de Gobierno: la implementación de políticas transversales de promoción de la igualdad y para la erradicación de la violencia machista", ha destacado Fernández.

El delegado ha hecho una llamada a la "unidad institucional" para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres y para "acabar con la lacra de la violencia de género".

El nuevo Consejo fue aprobado por la Junta de Gobierno en noviembre de 2025 y supone una actualización del anterior, creado en 2002, para adecuarse así a la Ordenanza de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales.

Entre las funciones de este órgano se encuentran proponer acciones para impulsar la igualdad real entre mujeres y hombres y para erradicar la violencia machista y promover la colaboración entre las entidades que trabajan con esta finalidad. Además en este espacio de encuentro se fomentarán iniciativas de protección y mejora de la calidad de vida de las mujeres, con especial atención a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En la sesión constitutiva se ha presentado la nueva Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de Madrid 2025-2028, integrada por un centenar de medidas para acelerar el avance hacia una sociedad libre de violencia machista y más igualitaria.

Con una financiación estimada de 261 millones de euros, se ampliarán los recursos de promoción de la igualdad y los de prevención, detección, atención y reparación de la violencia de género. Ambos objetivos se impulsarán desde los 21 distritos en los nuevos centros integrales de atención a la mujer (CIAM).