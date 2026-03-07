El Ayuntamiento convoca sus segundos premios a la reutilización de datos abiertos municipales, dotados con 15.000 euros

Archivo - La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, entrega los primeros premios a la reutilización de datos abiertos. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

El Ayuntamiento de Madrid dota con 15.000 euros la segunda edición de sus premios a la reutilización de datos abiertos del Consistorio, en concreto, los que se pueden encontrar en su Portal de Datos Abiertos (https://datos.madrid.es), puesto en funcionamiento en 2014 y que en la actualidad cuenta con un catálogo de 670 conjuntos de datos y más de 9.600 ficheros descargables.

Los premios buscan reconocer proyectos o iniciativas que ofrezcan a la ciudadanía madrileña productos, servicios, herramientas o aplicaciones innovadoras, visualizaciones, así como estudios e investigaciones que resulten de utilidad y que generen desarrollo económico y social, basados siempre en la utilización de conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos.

Se establecen dos categorías de premios. La primera es la abierta a proyectos que generen servicios, visualizaciones, o aplicaciones web o para dispositivos móviles. La segunda son para proyectos de investigación, análisis o descripción de ideas con los que crear servicios, estudios, visualizaciones, aplicaciones web o para dispositivos móviles, incluios trabajos universitarios de fin de grado y de fin de máster (TFG-TFM).

Los proyectos o iniciativas deberán utilizar al menos un conjunto de datos publicado en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, que se podrá usar de forma combinada con otros conjuntos de datos publicados en otras fuentes públicas o privadas de ámbito local, autonómico, nacional o internacional.

Podrán concurrir a esta convocatoria proyectos cuya ejecución haya concluido en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o candidaturas y cuya antigüedad no exceda de dos años.

El decreto de convocatoria, firmado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, recuerda que el Ayuntamiento está adherido desde 2015 a la Carta Internacional de Datos Abiertos, desarrollada por la Open Data Charter, para abrir datos con base en unos principios compartidos orientados a impulsar la publicación con la que promover la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo económico inclusivo.

En la misma línea, la ordenanza de Transparencia, de 2016, prevé que el Ayuntamiento mantenga actualizado su Portal de Datos Abiertos con un catálogo de conjuntos que pone a disposición de la ciudadanía para su reutilización.

A lo que suman que el compromiso municipal con el fomento de la transparencia, de la apertura de datos públicos y de su reutilización se ha puesto de manifiesto al convertirse el Ayuntamiento de Madrid en la primera Administración pública en adherirse al Manifiesto por los Datos Abiertos Reutilizables promovido desde el Observatorio Open Data Reuse, firma rubricada en noviembre de 2024.