Ayuntamiento corta salida por Internet de imágenes de manifestaciones que no cumplen función de gestión de circulación

Cientos de personas durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’ - Ananda Manjón - Europa Press

Desde el Gobierno indican que "las cámaras no se apagan, sólo se deja de emitir en la web por motivos de seguridad y protección de datos"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid corta la salida por Internet de toda imagen de manifestaciones que no cumplen con la función de gestión de la circulación, ha explicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en un comunicado.

La explicación llega después de que el Grupo Municipal Socialista denunciara públicamente este sábado que no existían imágenes de la manifestación por Palestina, que congregó a más de 100.000 personas según datos de Delegación de Gobierno mientras que la organización, la Asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), la Campaña por el Embargo de armas a Israel y las Asambleas de Madrid con Palestina, elevaron la cifra a más de 400.000.

Desde el Gobierno municipal han indicado que "las cámaras no se apagan, sólo se deja de emitir en la web por motivos de seguridad y protección de datos", igual que se quitan de la web en accidentes de tráfico o con asistencia de servicios de emergencia si hay heridos, fallecidos o si se está en actuación de emergencia.

"En los casos de manifestaciones menos importantes, las cámaras no apuntan hacia le gente que se manifiesta sino al tráfico de alrededor. Si este extremo no es posible, se corta la salida por Internet de las imágenes", han señalado en declaraciones a los periodistas, en relación a lo ocurrido el pasado sábado.

En todos los casos, han apuntado, las imágenes se ven en el Centro de Gestión de Movilidad y en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM). "Siempre se quitan de internet aquellas imágenes de manifestación que no cumplen función de gestión de la circulación porque no pueden pasar vehículos y sólo hay personas. Se vuelven a subir a Internet una vez que se libera el corte y pueden pasar los vehículos", han explicado desde el equipo de Borja Carabante.