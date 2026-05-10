El Ayuntamiento crea unos premios con los que reconocer a empresas y profesionales extranjeros

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid premiará a empresas y profesionales extranjeros para "poner en valor su aportación decisiva al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad", al tiempo que "expresan el agradecimiento a quienes contribuyen cada día a construir una ciudad más próspera, innovadora, abierta y sostenible".

La primera edición de estos galardones, sin dotación económica, reconocerá a empresas por su liderazgo empresarial internacional, su colaboración estratégica y su sostenibilidad con impacto local. A los profesionales se les valorará su liderazgo global, su carácter como conector internacional y su compromiso con la sostenibilidad.

Podrán presentarse las empresas con sede en Madrid y los profesionales con nacionalidad no española que trabajen o habiten en la ciudad. Los interesados podrán presentar solicitud para una única categoría.

Desde el área de Economía, Innovación y Hacienda, con Engracia Hidalgo a la cabeza, explican en el decreto con las bases de la convocatoria, consultado por Europa Press, que "la inversión extranjera constituye hoy uno de los principales motores del crecimiento de la ciudad" dado que "las empresas internacionales implantadas en Madrid generan empleo estable y de calidad, impulsan la modernización del tejido productivo, favorecen la transferencia de conocimiento y tecnología y refuerzan la competitividad global de nuestra economía".

Su presencia contribuye a "diversificar sectores estratégicos, fortalecer el ecosistema empresarial y atraer nuevas oportunidades de desarrollo". "Esta diversidad enriquece el capital humano de la ciudad, potencia su capacidad de adaptación a los retos globales y consolida a Madrid como un entorno abierto, plural y orientado al futuro", han subrayado.