El Ayuntamiento cubre "en minutos" las plazas para participar como voluntario en la Cabalgata de Reyes

Archivo - El Rey Baltasar saluda durante la cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2025, en Madrid (España). La Cabalgata de Reyes de este año se encuentra bajo el lema ‘El saber compartido’, representando una travesía simbólica por el conocimiento - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid cubrió "en minutos" las plazas para participar como voluntario en la Cabalgata de Reyes, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Fue este miércoles a las 11 horas cuando el Consistorio abrió la convocatoria en la web oficial navidadmadrid.com. "En cuestión de minutos" se cubrieron todas las disponibles, dirigidas a mayores de 18 años.

Las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada. Los voluntarios tendrán la posibilidad de formar parte de la comitiva que acompañará a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la capital el 5 de enero. La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de pruebas de vestuario y ensayos.