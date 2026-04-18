Ayuntamiento da 5 días a Vox para que entregue documentación de expulsión de Ortega y determinar la situación del edil

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con su carnet del partido - VOX - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha emplazado al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, a que en el plazo de cinco días, a contar desde ayer viernes, entregue toda la documentación que obre en poder del partido que justifique la expulsión de la formación política de Javier Ortega Smith y de los dos concejales que le son afines, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, para poder dictaminar en qué situación quedan en Cibeles, han informado a Europa Press fuentes del entorno municipal.

Garriga remitió a la Secretaría General del Pleno un escrito en el que comunicaba formalmente la expulsión de Ortega, Toscano y Ansaldo --quien ostentaba el carnet número 1 de afiliado de Vox--, como señalaba este pasado jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que añadía que la Presidencia del Pleno, en manos de Borja Fanjul, "valora todas las opciones" sobre el futuro del grupo municipal.

Ahora desde el Ayuntamiento se requiere al secretario general de Vox todos los procedimientos y resoluciones de las tres expulsiones, es decir, las alegaciones de los expedientados, la resolución del Comité de Garantías desestimándolas, el recurso de reposición planteado, su consiguiente rechazo, los recursos de alzada en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y, finalmente, la desestimación por parte de este órgano interno.

ORTEGA, ANSALDO Y TOSCANO YA ANUNCIARON QUE IRÍAN A LA JUSTICIa

Ortega Smith llevará ante la Justicia su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que el partido haya ratificado la salida del, por ahora, también diputado en el Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

En su cuenta en la red social 'X', Ortega Smith apuntaba que su expulsión definitiva, confirmada por el CEN tras desestimar su recurso de alzada, es "ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente".

De su lado, la dirección de Vox ha afirmado que la expulsión de Ortega Smith es resultado de un procedimiento que calificaban de "riguroso y serio", "conforme a los más exigentes cánones del Estado de Derecho".

Igual que Ortega, Ansaldo también recurrirá la "ilegal, injusta y arbitraria" expulsión de Vox. "En defensa de mis derechos más elementales, recurriré una expulsión ilegal, injusta y arbitraria del partido que ayudé a fundar", escribía en sus redes sociales.

En un extenso mensaje en la red social 'X', Carla Toscano afirmó que su expulsión es la respuesta a "no acatar una instrucción de la dirección imposible de cumplir para destituir como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid a Javier Ortega", una instrucción "injusta" e "ilegal".

Lo es porque "el Comité Ejecutivo Nacional no tiene competencias para cambiar o destituir a los portavoces de los grupos municipales", a lo que une sobre la legalidad que afecta al funcionamiento del Ayuntamiento que, "según el Reglamento Orgánico Municipal y abundante jurisprudencia, un partido político no tiene competencia para tomar decisiones como la destitución de un portavoz municipal".

Toscano ha subrayado que la decisión de la expulsión la ha tomado el CEN, un Comité Ejecutivo Nacional "que es juez y parte" y un Comité de Garantías "sin ninguna independencia, formado por personas que dependen económicamente del partido". "Es decir, con un proceso sin garantías, que incumple la Ley de Partidos y que viola derechos fundamentales, se me expulsa por no haber acatado una ilegalidad y por no traicionar a un compañero", advertía. También acudirá a la Justicia.

La decisión de acudir a los tribunales podría dilatar la retirada de la Portavocía del grupo municipal en la capital y evitar 'de facto' que Arantxa Cabello, la sustituta elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027 ya que, a su juicio, "es lo legítimo". Ortega también ha recurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentando una denuncia contra el filtrado a la prensa su expediente de expulsión por parte del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité de Garantías.