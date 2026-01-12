Ayuntamiento demolerá las zonas afectadas por la explosión de gas de Carabanchel y reforzará seguridad "si es necesario"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de una explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en el número 26 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido alojamiento a 39 afectados por la explosión de gas que dejó una víctima mortal en Carabanchel el pasado viernes --el resto contaban con alternativas habitacionales--, procederá a demoler las zonas afectadas por el siniestro "para que no haya afecciones estructurales que pongan aún más en riesgo el inmueble" y reforzará la seguridad con Policía Municipal "si es necesario" para evitar que se puedan producir robos.

Lo ha trasladado así el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la Casa de la Villa, donde ha enviado las condolencias a los allegados de la mujer fallecida, además de "reiterar el compromiso del Ayuntamiento con todos aquellos afectados".

El regidor ha hecho hincapié en que el área social y Samur Social "inmediatamente entró en contacto" con los afectados y en estos momentos son 39 las personas alojadas en distintos establecimientos de la ciudad bajo el amparo del Ayuntamiento.