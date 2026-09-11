El Ayuntamiento descarta por ahora un "calvario" de movilidad por la F1 con menos tráfico del habitual en M-40 y M-11

Circuit and track illustrations, preview during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo André Ferreira / DPPI - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este viernes que se esté produciendo por ahora un "calvario" de movilidad con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en la capital y ha asegurado que se registra menos tráfico del habitual tanto en la M-40 como en la M-11.

"Los datos nos indican que hay menos tráfico en la M-40 y la M-11 que el que hay habitualmente un viernes entre septiembre y diciembre", ha afirmado el alcalde desde el Faro de la Moncloa.

Para realizar la comparación, el Ayuntamiento ha utilizado la media de los viernes comprendidos entre septiembre y diciembre del año anterior, un periodo que, según Almeida, ofrece una muestra "suficientemente representativa" y permite aportar "datos contrastados".

El regidor ha señalado que también ha descendido el tráfico en la zona de la ciudad afectada por el evento y ha destacado el funcionamiento de las cinco lanzaderas habilitadas por la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"No parece que por ahora haya un calvario. Las lanzaderas que hemos puesto en marcha están funcionando correctamente, se está llegando en tiempo y la circulación, dentro de la complejidad de un Gran Premio de Fórmula 1, está garantizada", ha defendido.

Almeida ha pedido, no obstante, mantener la prudencia porque todavía no se había registrado una afluencia masiva de espectadores y ha advertido de que el Gobierno municipal no va a "echar las campanas al vuelo".

"Esto no quiere decir que nos confiemos", ha subrayado antes de expresar su deseo de que el dispositivo mantenga su funcionamiento durante todo el fin de semana.

ALGUNAS AFECCIONES TRAS EL DOMINGO

El alcalde ha confirmado además que algunas de las restricciones y afecciones a la movilidad continuarán después de la carrera del domingo debido a los trabajos necesarios para desmontar las instalaciones del circuito.

"El desmontaje es importante y, por tanto, sobre todo las vías públicas que están ocupadas en estos momentos por el propio circuito todavía van a tener una serie de afecciones", ha explicado.

Almeida no ha concretado hasta cuándo se prolongarán estas afecciones, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento tratará de reducir al mínimo el tiempo durante el que permanezcan ocupadas las vías.